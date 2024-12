Central Córdoba de Santiago del Estero hizo historia al vencer 1-0 a Vélez en la final de la Copa Argentina, logrando el título más importante en la historia del club. Sin embargo, más allá del logro deportivo, la noche estuvo marcada por las emotivas palabras de Rafael Barrios, quien compartió una dura historia personal que generó una fuerte repercusión.

El defensor del Ferroviario había dejado entrever en partidos anteriores que cargaba con una profunda tristeza. Durante un encuentro contra Defensa y Justicia, celebró un gol visiblemente emocionado, pero pocos conocían la razón de su gesto.

Mientras jugaba en Agropecuario, su esposa Rosana estaba embarazada de su segundo hijo. Durante un viaje de regreso, la mujer comenzó a sentirse mal y debió dar a luz de manera anticipada. Aunque el bebé nació, pronto desarrolló problemas respiratorios y tuvo que ser trasladado a una clínica en Junín, a casi dos horas de distancia. Después de tres días de lucha, la pareja recibió la peor noticia: su hijo había fallecido.

“Tuve que ir a un psicólogo por ayuda, no me sentía como yo soy. Ir ahí me ayudó mucho, me hizo decirme a mí mismo que ‘hago algo o dejo el fútbol’. Ahí me volvieron todas las ganas”, había confesado Barrios en una entrevista con Olé.

La EMOCIÓN de Rafael Barrios tras la coronación en la #CopaArgentinaEnTyCSports. En noviembre del año pasado el jugador de Central Córdoba sufrió la pérdida de su hijo. pic.twitter.com/kg9H2EPDN1 — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

Tras la consagración en el estadio de Unión, Rafael Barrios habló con la prensa y, con la voz quebrada por la emoción, dedicó el triunfo a su círculo: “La verdad que hoy lo jugamos mi familia, yo, Valentino. Este año nos tocó arrancar con una desgracia y terminarlo así es una alegría inmensa, lo que siempre busqué y gracias a Dios y a mi angelito que me guía de arriba se me pudo dar”, expresó. Además, dedicó unas palabras a su esposa Rosana y a su hija Mimi, quienes lo acompañaron desde las tribunas: “A mi mujer que está allá arriba con mi hijo y mi otra hija”.