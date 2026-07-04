El defensor central de la selección argentina Lisandro Martínez se emocionó al recordar el esfuerzo que hizo para recuperarse de su lesión, tras la victoria de la Albiceleste ante Cabo Verde por 3 a 2. “No quiero pensar en esas cosas, trato de reservarlo. Fue muy duro. Gracias a mi club, a la selección. La verdad que estoy muy feliz”, dijo el entrerriano.

El jugador de Manchester United también se refirió a su primer gol mundialista, dio detalles sobre la asistencia a Lionel Messi y analizó el rendimiento del plantel argentino.

Respecto a su lesión, sumó agradecimiento, destacó el acompañamiento que tuvo por parte del cuerpo médico, el cuerpo técnico y sus compañeros. “Fue un montón y estoy muy agradecido”, afirmó en delaraciones a la prensa. Además contó que al mes de su lesión nació su hijo. “Sin ella nosé si estaría acá”, sostuvo.

Este viernes, Martínez tuvo protagonismo en el cruce con Cabo Verde que terminó dándole el pase a 16avos a la selección argentina: fue autor de la asistencia para el primer gol y metió el segundo.

Sobre el momento en que Lionel Messi convirtió el tanto que abrió el marcador tras un pase suyo Lisandro Martínez dijo: “No sabía dónde estaba parado, me tiré ahi con los chicos, me tiré a festejarlo”.

Por otra parte, el defensor central analizó la actualidad del seleccionado argentino. “Este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo”, aseguró. Además se mostró motivado en relación a la proyección del grupo dirigido por Lionel Scaloni en la cita mundialista: “Creo que estamos preparados para todo”.