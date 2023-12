El videoclip de la canción que ya está disponible en YouTube comienza con Estela Lemes en un aula de la escuelita rural escribiendo una nota en su computadora “A quien corresponda”, mientras su propia voz en off nos introduce en la historia y los comienzan a sonar los primeros acordes.

Como buen “storyteller”, Damian introduce a la maestra fumigada, cuanta que tiene siete hijos y que tuvo que hacerle frente sola al 2001. De a poco nos cuenta cómo del otro lado del alambrado fumigaron un campo de soja que impactó directamente sobre la docente y los alumnos.

A través del arte, Lemes en colaboración con Peteco Carabajal denuncian los embates de la ambición de un hombre fumigador y “cagón”.

Las tomas realizadas en la escuela “Bartolito Mitre”, donde se ve el paisaje agreste y se observa a una Estela agitando su guardapolvo como bandera y en señal de “paren de fumigarnos”, acompañan el emotivo relato sonoro.

Hace unos días, Damián Lemes compartió: “Ya pueden escuchar esta chacarera q ue compuse para contar la historia de Estela Lemes, maestra rural fumigada. Con ella quiero aportar a la siembra de la conciencia ambiental.Gracias hermano @petecocarabajal por sumarte”.

Y dejó publicado el texto que escribe la docente al comienzo del videoclip: "Yo elegí la docencia porque siempre la vi como un modo de transformar los pequeños mundos en que nos movemos, una manera de formar futuro. En todos estos años le he puesto el cuerpo a mi vocación, y ahora siento en el las consecuencias de tener un Estado que no me protegió, como tampoco protege a los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales y que son expuestos a horribles pulverizaciones con agrotóxicos”. A quien corresponda. Señorita Estela, maestra rural.