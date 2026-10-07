Lionel Messi conmovió a todos los fanáticos del fútbol al confirmar el final de una era: el astro rosarino publicó una emotiva carta para despedirse definitivamente de la Selección argentina. Sin embargo, además de la calidez de sus palabras, todas las miradas se las llevó una interacción que nadie esperaba: la reacción pública e inmediata de Cristiano Ronaldo.

Un día después de vestir por última vez la camiseta albiceleste en el encuentro ante Benín, el capitán argentino recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre su paso por el seleccionado y abrir su corazón ante millones de seguidores.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el 10, reconociendo que el camino no siempre fue fácil pero que cada momento valió la pena. En su texto, Messi dedicó palabras de profundo agradecimiento a su familia, a sus compañeros, entrenadores y a los hinchas. Además, le reservó un párrafo muy especial a Diego Maradona: “Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

El gesto de Cristiano Ronaldo que encendió las redes

La publicación generó una ola masiva de interacciones en cuestión de minutos, pero entre la marea de comentarios destacó uno por encima del resto: el de su histórico rival dentro de la cancha y contendiente durante más de una década en la cima del fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo no dudó en dejar de lado cualquier tipo de rivalidad para rendirle homenaje al rosarino: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, le escribió el astro portugués.

El intercambio entre los dos máximos referentes del deporte en las últimas décadas no tardó en volverse viral, sumando millones de me gusta y sellando una jornada histórica marcada por el respeto mutuo y la emoción de todo el planeta fútbol.