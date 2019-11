La emotiva carta del papá de Micaela García: "La Negra votó"

“Hace casi 4 años, el ballotage del 2015 daba ganador a Mauricio Macri, el escrutinio provisorio ya era irreversible, Micaela y algunos peronistas concentrados en el Bv. Hipólito Yrigoyen frente a la sede del Partido Justicialista de Concepción del Uruguay no podían creer lo que estaba pasando. Micaela ingresó a la sede, descolgó un redoblante de la pared y salió a la calle, con la bronca del momento y el redoblante, a levantar el ánimo de los militantes. Desde ese momento empezó a trabajar por esta victoria”, escribió Yuyo García.

Luego continúo: “En enero de 2016, luego de ser elegida dirigente de la JP Evita de Concepción del Uruguay, en una cena, dio su primer discurso, entre otras cosas dijo: “Tenemos convicciones que no dejamos en las urnas cuando fuimos a votar… perdimos, ya está! ¡Hay que levantarse compañeros! Tenemos que luchar por toda esa gente que hoy, mañana y los años que vienen se van a ver afectadas por la ideología de este gobierno. Tenemos la responsabilidad de salir a luchar por ellos. Votaste a Macri, votaste a Massa, ya está! Tenemos que seguir sumando gente a la organización, porque como dijo Cristina ¡Esto no termina, mientras haya un solo pobre!”. Desde ese momento comenzó a trabajar por la unidad.

Y sí, ¡la Negra votó!. La Negra no pudo estar físicamente en esta elección, pero no me cabe duda que hoy Micaela emitió su voto.

La Negra votó, votó en su hermano Jano, que votó por primera vez con 16 años recién cumplidos.

La Negra votó, votó en esa abuela, en esa mamá y en esa nieta/hija que estudian juntas la igualdad de género en el Espacio de Trabajo Comunitario "Micaela García" en el Barrio 5 de Octubre, en los cerros de Tilcara (Jujuy).

La Negra votó, votó en esa abuela, que en la inauguración del Centro Cultural Mica García del Barrio El Sembrador de la Ciudad de La Rioja, habló de Mica como si la conociera personalmente desde siempre.

La Negra votó, votó en esa Madre Cuidadora, del Jardín de Primera Infancia Micaela García en el Oeste de Quilmes, que dijo: “Esa foto grande de Mica es para que los chiquitos pregunten y nosotros le contemos sobre ella y que quieran ser como ella”.

La Negra votó, votó en esas mujeres y militantes de Estrellitas del Norte, en un asentamiento de la ciudad de Gualeguaychú.

La Negra votó, votó en esa militante de la JP Evita de Cutral-Co, o de Córdoba, o de La Rioja o de Tucumán, o de Santiago del Estero, que no militaba cuando asesinaron a Mica y hoy quieren ser como ella.

La Negra votó, votó en esas madres y padres del Barrio Villa Mandarina o del Ex-FAPU de Concepción del Uruguay, que vieron lo que Micaela era y es para sus hijos.

La Negra votó, votó en esas gurisas y esos gurises de los asentamientos más humildes de Concepción del Uruguay, que la conocieron siendo niñes y este año votaron por primera vez.

La Negra votó, votó en sus compañeras de gimnasia que hoy militan por sus banderas haciéndolas propias.

La Negra votó, votó en cada una de las voluntarias y voluntarios de la Fundación Micaela García – La Negra, que algunas de ellas no la conocieron personalmente, pero si están comprometides con su compromiso social y militante.

La Negra votó, votó en cada una de las mujeres, en cada defensor y defensora de las identidades sexuales no binarias, en cada jubilada y jubilado que este gobierno le dio la espalda, en cada ciudadano y ciudadana de cada uno de los pueblos originarios.

La Negra votó, votó en cada persona que el neoliberalismo excluye cada día y a cada hora.

Claro que la Negra votó, votó en mí como padre, votó en Andrea como madre, votó en sus hermanos, votó en su abuela. Y votó en cada ciudadano que cree que es posible un país con todos adentro.

La Victoria es también tuya, Mica. ¡Hasta la Victoria siempre, a festejar amada hija!”