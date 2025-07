Jeremías “El Eléctrico” Castillo pertenece actualmente al Team Dulche del club Camioneros, pero sus inicios en el boxeo fueron en el Gimnasio Municipal de Raúl Chávez, con quien se formó como deportista e hizo sus primeros combates en el campo amateur.

Ante su partida física, Castillo escribió una emotiva despedida y la compartió en sus redes sociales, acompañada por un carrusel de imágenes junto al maestro Chávez.

“Hoy me toca y me cuesta despedir a una de las personas que marcó un antes y un después en mi vida: El maestro Raúl Chávez. Con lágrimas en los ojos te digo que no me voy a olvidar nunca más en mi vida ese bendito día que entre a ese gimnasio... como me recibiste, me corregiste y me educaste”, comienza el texto.

“Desde ese día no dejé más y decidí cambiar mi vida por completo. Empecé a ver el lado bueno de las cosas y tenía alguien que confiaba en mí a muerte. Eso me hacía sentir grande. Pero no grande de afuera... Grande de corazón que eso es más valioso que cualquier cosa. Cada principio y valores que me generaban ese gimnasio me fueron ayudando a salir de todos los malos hábitos y malas decisiones que me consumían mentalmente”, prosigue.

“Cometí muchos errores en la vida pero vos nunca me cerraste las puertas. Hoy te agradezco no solo por Formar un "Boxeador" sino por formar una persona. Sin saberlo fuiste un abuelo. Una persona que cumple un rol muy importante y especial dentro de mi círculo de influencia. Por eso te voy a recordar de la mejor manera siempre viejo querido”, agrega otra parte del texto.

“Bien armadito pibe. ¿Dónde anda el Jeremías? ¡Vení para acá pibe! Andas eléctrico.... jajaja" de ahí salió El famoso electrico. Te mereces estar en paz Raúl. Lo diste todo. Siempre que me iba del gimnasio terminaba diciéndome a mí mismo: "Mira y yo me quejo de esta boludés y mira el viejo como anda" pero vos siempre firme en el gimnasio queriendo estar para los pibes. Hoy solo agradezco a Dios por haberme puesto una persona tan especial. Sé que nos volveremos a encontrar... eso es seguro y te prometo que te voy a honrar de la mejor manera, cumpliendo mis objetivos no solo en el boxeo sino en la vida y vos poniéndote feliz por eso. Te amo Raúl no me alcanzan las palabras, que seas feliz junto a Margarita que te debe estar esperando. Solo te pido que me guíes por el camino correcto junto a mis seres queridos. Abrazo al cielo maestro. Gracias por hacerme parte de tu vida”, concluye la emotiva despedida.