La influencer Julieta Puente utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Alejandra “Locomotora” Oliveras tras la noticia de su fallecimiento.

La gualeguaychuense recordó a la boxeadora con unas sentidas palabras: “Una tristeza absoluta, conocerla fue un mimo en mi carrera , en mi trabajo. Sus palabras me las guardo para siempre, tan linda persona. Sin duda, una vez más, la vida demostrándonos que los problemas que creemos tener no son tan graves y que lo único que no tiene solución es esto”.

En una segunda historia de Instagram, Julieta recordó un video de la Locomotora y continuó su descargo por la trágica muerte: “Que loco y triste que alguien tan motivador , que levanta a tanta gente de la cama, que ayudaba a tantas personas , que tenía tanta salud le pase esto ¿No? Sin dudas no dejó muchos mensajitos y un ejemplo de como vivir la vida. Todo pasa, la mayoría de las cosas tiene solución. Ojala cada vez nos dure menos quedarnos en la tristeza y podamos vivir más”.