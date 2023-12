La encargada de la organización es la reconocida pastelera y decoradora de tortas, Daniela Cabrera, quien a partir de su historia de vida decidió generar este evento solidario que busca generar un intercambio de conocimientos entre profesionales y a la vez juntar donaciones para diferentes entidades que ayudan a las infancias de Gualeguaychú.

“Dulce Solidario es una mini expo en la que vas a encontrar distintas clases magistrales a cargo de profesionales de acá de la ciudad y de otros lugares del país que van a venir y nos van a regalar su tiempo para poder enseñar distintas técnicas en decoración de tortas, en cocina salada y cocina dulce”, contó Cabrera a Ahora ElDía.

La entrada será libre y gratuita, sin embargo, para poder ingresar al evento se pide una donación: un juguete en buen estado, calzado infantil, leche maternizada o pañales para prematuros. En tanto, cada persona que desee ingresar debe acercar un donativo. Todo lo recolectado durante la expo será entregado a las siguientes instituciones: Un sueño Cumplido, Los Changuitos, La Gurisada, el merendero los Gurises del Arroyo Gaitán y Capullos.

Entre los profesionales que participarán en el evento estarán María Schwindt con cocina para celíacos, alumnos del IGA; Sebastián Galliano que va a enseñar a hacer turrones navideños; Paola Fernández de Carpa Azul con clases de alfajores; Cristina Colazo, pastelera de Córdoba; Mariano Camba, que es decorador de tortas de Buenos Aires; Carla Landa, influencer de pastelería; Angelo Pedrazolli, ex Baker y Quique Sobral.

Además, cerca de las 16.30 horas, estará la presencia de Papá Noel y habrá un rincón para que los niños pinten galletitas y se las lleven a sus casas.

Dentro de la carpa, además de haber diferentes stands, tendrá lugar un auditorio donde los profesionales expondrán sus conocimientos, y donde la gente podrá interactuar con ellos, haciéndoles diferentes consultas.

Durante el evento se realizarán diferentes sorteos en los que podrán participar quienes formen parte de las charlas brindadas por los gastronómicos.

“Hay muchísimos regalos en juego y lo único que tienen que hacer es venir y ser un poquito solidarios y ayudarnos a recaudar la mayor cantidad de juguetes y donaciones posibles para que esta navidad sea una navidad distinta para todos”, resaltó la organizadora.

La historia que motivó el evento

Por lo general siempre detrás de lo que hacemos existe un motivo que nos impulsa a accionar. En el caso de Daniela fue su historia de vida la que la llevó a querer organizar esta exposición de “Dulce y Solidario”.

“Cuando yo era chiquita vivía en un pueblo que se llamaba El Espinillo. Y ahí nosotros vivimos un montón de cosas y vimos otras que a mí me llevaron a hoy, que soy mamá y soy grande y consciente de todas las cosas que he vivido en mi vida, a ser más agradecida. No es lindo que una criatura te diga que no recibe regalos de Papá Noel porque él no sabe dónde él vive. No es lindo que una criatura crezca sin esa pequeña ilusión. Acá estoy solamente siendo un puente entre un niño y el evento. Porque si no fuera por cada uno de los profesionales que me dijeron que sí, y los sponsors y expositores, esto no sería posible”, relató Daniela.

Y concluyó: “Esto es un poco sanar a una niña que pasó momentos bellísimos en la infancia y otros no tanto, y que lo que quiere ahora es redituarle a la vida, agradecerle, porque uno siempre tiene que mirar el vaso medio lleno”.