El gobierno provincial había activado la obra en septiembre con la promesa de entregar las 30 viviendas terminadas en diciembre. Sin embargo, la posibilidad de una prorroga por parte de la empresa, podría aletargar la finalización de las obras.

El Director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur Pablo Echandi habló con Ahora ElDía contó que “habría un pedido de la empresa constructora, que no está hecho todavía de una prorroga de 30 días, por eso no se terminarían en diciembre sino en enero por pedido de la empresa. Ese pedido tiene que girarse al IAPV, tiene que aceptarse. Lo que les he dicho a los vecinos es que si hay una prorroga de un mes, por sentido común, en enero no se van a poder entregar, no es información exacta”.

El titular del IAPV Manuel Schönhals había manifestado tres meses atrás en relación a estas obras que "desde el gobierno de Rogelio Frigerio, tenemos el compromiso de defender los recursos de nuestra provincia, protegiendo la obra pública como una herramienta de desarrollo de las diferentes comunidades".

Schönhals sostuvo que "estas obras, son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su techo propio y ofrecerles a sus hijos un mejor futuro".

La ejecución de la obra lleva adelante la empresa L Y C Construcciones S.A, con fondos provinciales.