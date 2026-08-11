El conflicto laboral en Unionbat suma un nuevo capítulo luego de que vencieran los plazos legales previstos para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos. Ante la falta de cumplimiento, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas intimó formalmente a la empresa para que abone las sumas adeudadas.

“Los tiempos legales ya se cumplieron, hoy se envió un telegrama intimando a la empresa que en 48 horas pague la indemnización y los sueldos adeudados”, informó Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos a Ahora ElDía.

La situación afecta a alrededor de un centenar de trabajadores de la planta que Unionbat posee en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La empresa había comunicado a fines de junio el cese de actividades en la planta y la desvinculación de la totalidad del personal comprendido bajo el convenio colectivo. Muchos de los empleados despedidos contaban con entre 15 y 25 años de antigüedad.

El conflicto atravesó una conciliación obligatoria que se extendió durante 21 días y que concluyó sin que las partes alcanzaran un acuerdo. Según había señalado Gómez, durante ese período la empresa no presentó una propuesta concreta para revertir los despidos ni para retomar la actividad en la planta.

En la última audiencia, la firma ratificó que no contaba con alternativas para sostener los puestos de trabajo y comunicó que avanzaría con el pago de las indemnizaciones una vez finalizada la conciliación. Desde el gremio habían señalado entonces que esperarían el cumplimiento de los plazos legales, además del pago de los haberes que permanecían pendientes.

De acuerdo con lo informado por Gómez en ese momento, estaban adeudadas las quincenas correspondientes al 20 y al 5, además de otros conceptos vinculados a los trabajadores y la obra social.

Ahora, ante el vencimiento de los plazos sin que se hayan concretado los pagos, el sindicato decidió avanzar con una intimación formal. La empresa tendrá 48 horas, a partir de la recepción del telegrama, para regularizar las indemnizaciones y los salarios adeudados.