La empresa y el gremio no llegaron a un acuerdo y se recrudece el conflicto

Cerca de las 10 de la mañana, operarios de la planta que la multinacional tiene en el Parque Industrial se fue congregando en la esquina de San Martín y España. Allí esperaron por la caravana conformada por sus compañeros que partió desde la planta hasta el ministerio de trabajo, donde arribaron casi a las 11.

Unos 20 minutos después que el representante legal de la empresa y directivos de la misma ingresaran al edificio de calle España. Posteriormente directivos del sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate y el delegado Mario Aguirre de Unilever, se reunieron con los directivos de la empresa y con el Jefe de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Ángel Cabeza.

A todo esto, la calle España, entre San Martín y Bolívar, fue cortada por los operarios de la empresa que pacíficamente protestaron haciendo sonar los parches de los bombos, y agitando las banderas del sindicato.

La reunión entre las partes se mantuvo por más de una hora y el resultado no fue el esperado por los trabajadores. Mario Aguirre, consultado por ElDía, indicó que "no se dictó la conciliación obligatoria, la empresa no quiere dar marcha atrás con su postura". Adelantó que van redoblar la apuesta. "Además del acampe que realizamos en el ingreso a la planta, instalaremos uno más frente al ministerio de trabajo hasta que nos respondan como corresponde”.

La respuesta que esperan la tiene el Secretario de Trabajo de la provincia Fernando Quinodoz