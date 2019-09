La "enana estafadora" encontró otra familia: "Es la más dulce y bella", dijo su nueva mamá

enana viaja familia.jpg

Después se dio a entender que Natalia no era de verdad una niña de 6 años cuando fue adoptada, sino que en realidad se trata de un adulta que hoy tiene 22 años. Y hace unos días, el caso dio otro giro.

Embed

Debido a que tras que Michael y Natalia fueran arrestados y acusados de negligencia tras abandonarla en un departamento en Indiana, en el 2013, tras huir a Canadá, asegurando que ella era un adulta y pidiendo que se hicieran públicos sus exámenes médicos que lo comprobarían.

viejos padres de la enana.jpg

Al parecer la pequeña habría encontrado una nueva familia, que la amaría a pesar de toda esta confusa historia anterior.

Embed

LA HISTORIA COMPLETA: Adoptaron a una nena de 6 años, pero la abandonaron porque era una enana psicópata de 22

Y aún después de que un médico realizara pruebas de densidad ósea y confirmara que para el momento de su adopción, Natalia tenía 14 años y que su fecha de nacimiento fue en 1989 y no en el 2013 como se había mencionado anteriormente, y que le permitió ser adoptada y recibir diferentes beneficios que no eran correspondientes a su edad real.

Embed

Según Daily Mail, la nueva familia de Natalia consistiría de una pareja cristiana en Indiana que tiene cinco hijos. Las personas que serían sus nuevas figuras parentales son, Antwon y Cynthia Mans, quien es una pastora recientemente ordenada y que además es gerente de McDonald’s.

familia enana estafadora.jpg

Cynthia intentó convertirse en tutora legal de Natalia en el 2016, pero retiró su petición tras saber que ella nació realmente en 1989 y no en el 2013. Lo que no significa que esta pequeña no sea aceptada en esta nueva familia.

enana estafado.jpg

Según Daily Mail, un amigo de la nueva familia de Natalia aseguró que ellos eran buenas personas, que habían dado con una niña abandonada y decidieron darle la bienvenida a su familia. Quien además asegura creerle a Natalia y que duda que sea una adulta, criticando también a sus padres adoptivos originales por abandonarla.

Sin duda este caso se volvió aún más extraño.

Fuente: www.upsocl.com