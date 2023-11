El estudio, realizado sobre 3218 encuestados entre el 1 y el 3 de noviembre, arrojó que el 52% votará a Milei en la segunda vuelta electoral del próximo domingo 19 y que solo el 48% se inclinará por Massa.



Ambos postulantes a la presidencia tienen el mismo nivel de imagen positiva (41%). El oficialista registró unos puntos más que el liberal en la negativa (52 y 49 por ciento, respectivamente), valores que están dentro del margen de error del relevamiento.



Otro dato que se muestra es que la inflación es el problema más importante para los argentinos (78%), seguido muy de lejos por la corrupción (46,6%) y la inseguridad (37,4%). Apenas el 12,3% señaló como inconveniente el debilitamiento del sistema democrático.



Además, la encuesta arrojó que la mayoría de los argentinos confía más en el candidato de La Libertad Avanza que en el de Unión por la Patria para resolver problemas como inseguridad y violencia (51% a 37%); reducir la corrupción (51 a 33); desarrollar la economía y generar empleo (49 a 42); combatir la inflación (48 a 39) y reducir la pobreza (46 a 41).



Massa sólo logra imponerse cuando se consulta sobre la defensa de las instituciones democráticas (47 a 43) y de los derechos humanos (47 a 40).



Pese a las preferencias por Milei, la mayoría de los encuestados se mostró contraria a sus propuestas centrales. Un 49% dijo estar en contra de la dolarización y solo un 36% a favor; un 65% se mostró adversa a la libre portación de armas (21% favorable) y un 78% rechazó la venta de órganos (sólo un 9% la avaló).



Esto indica que la confianza en el candidato “se debe más a su estilo político y a la comparación con el proyecto de su adversario”, analizó Andrei Román, CEO de Atlas.



Por otro lado, las propuestas liberales que pregona sí son aceptadas. El 67% de la muestra se mostró de acuerdo con que es mejor reducir los gastos del gobierno que aumentar impuestos; el 63% avaló que el Estado limite sus erogaciones para evitar el endeudamiento aún si eso implica achicar el gasto social y el 56% entendió que Argentina está camino a convertirse en Venezuela.



Esta última percepción social “es quizás el obstáculo más grave para una victoria de Massa”, evaluó Román.



Con menos margen, los encuestados convalidaron que el Estado no debería interferir para proteger empresas o sectores de la libre competencia (45% contra el 38% que estuvo en desacuerdo) y que el Gobierno no tendría que regular precios de bienes y servicios (42% sobre 36% en desacuerdo).



Por otro lado, la empresa consultó si la gente cree que Milei cumplirá su promesa de dolarizar, en caso de ser presidente. Un 38,4% respondió que sí, un 31,1% que no y un 30,4 dijo no saber.



“Los argentinos desean un gobierno que pueda ofrecer mejores resultados en la economía que el actual. Sin embargo, solo una minoría cree que la propuesta clave sobre la dolarización pueda ser implementada. Tanto Massa como Milei enfrentan un desafío en cuanto a su credibilidad”, analizó el CEO de la firma.



En relación a eso, el estudio también midió la responsabilidad de Massa como ministro de Economía en el desabastecimiento de combustibles que se registró días atrás. Un 49,6% lo consideró “responsable directo”



Atlas es la consultora que se ha mostrado más confiable con sus pronósticos en los últimos años. En 2019 anticipó que la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri no sería tan pronunciada como se vaticinaba; en las primarias de este año adelantó que Patricia Bullrich se impondría con comodidad sobre Horacio Rodríguez Larreta y para las generales fue la única encuestadora que proyectó que Massa sacaría 6 puntos a Milei, como finalmente ocurrió.



Además, ha proyectado resultados confiables en las elecciones de Estados Unidos, Brasil, España y, recientemente, en Colombia.

