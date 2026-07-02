La psiquiatra Agustina Cosachov volvió a declarar este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, manifestó que la enfermera Cinthya Córdoba "mintió" y su defensa solicitó que sea investigada por falso testimonio.

La acusada volvió a pedir la palabra en el debate, a fin de refutar los dichos de Córdoba (ex pareja del coordinador imputado Mariano Perroni), quien había afirmado que la psiquiatra se sentía "invadida" cuando entablaron una comunicación en noviembre de 2020.

Cosachov exhibió conversaciones con la testigo y la enfermera Tamara Mansilla, al tiempo que expresó: "La enfermera mintió y no lo puedo dejar pasar".

En este sentido, la médica resaltó haberle asegurado al personal de enfermería (contratado por la empresa de cuidados domiciliarios Medidom) que podían llamarla en cualquier momento: "Yo estaba disponible. A pesar de los problemas de comunicación, siempre me las ingenié".

Tras su comparecencia breve, los defensores Vadim Mischanchuk y Martín Etchart solicitaron a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que se abra una investigación contra Córdoba por falso testimonio, cuya pena en expectativa llega hasta diez años de prisión.

"La gente miente en todos, en la calle, frente a las cámaras de televisión. Este es un lugar sagrado. Acá mentir tiene sus consecuencias", manifestó Mischanchuk durante su exposición.

La enfermera atendió al paciente durante la internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, luego de que el astro argentino recibiera el alta en la Clínica Olivos por la operación del hematoma subdural.

Fuente: NA