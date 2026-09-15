La paranaense Juliette Duhaime se consagró campeona en la final femenina de Stand Up Paddle (SUP) de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el debut de la disciplina en el programa oficial de la competencia. Argentina completó un 1-2: Lucía Clembosky, también oriunda de la capital entrerriana, terminó segunda y se quedó con la medalla de plata.

Duhaime, campeona mundial de la especialidad, volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del SUP argentino. La prueba náutica se sumó a una agenda que la región venía esperando desde hace meses: Santa Fe venía de encender su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos.

Juliette Duhaime: de Paraná al título mundial y al oro en los Juegos Suramericanos

Nacida el 3 de noviembre de 1997 en Tenafly, Nueva Jersey, llegó a Paraná a los 11 años, cuando su familia se mudó a la capital entrerriana. Su mamá, Cristina, es paranaense; su papá, Mathew, estadounidense.

Antes de encontrar su deporte probó de todo: fue porrista y practicó fútbol, básquet, natación, hockey, vóley, golf, tenis, gimnasia y karate. A los 17 años, durante una estadía en Estados Unidos, se subió por primera vez a una tabla.

De vuelta en Paraná conoció al deportista entrerriano Francisco Giusti, que comenzó a entrenarla y a darle clases en el Balneario Municipal. En apenas tres años pasó de descubrir la disciplina a convertirse en una de las principales referentes argentinas.

Con los años sumó títulos: fue campeona argentina de larga distancia y cosechó resultados internacionales en competencias de Sudamérica, especialmente en Brasil, hasta alcanzar el título mundial.

Stand Up Paddle: el debut en los Juegos Suramericanos

El SUP había tenido apariciones previas en eventos regionales específicos, como los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario 2019, pero ingresa por primera vez al núcleo de los Juegos Suramericanos generales. La disciplina combina equilibrio, resistencia y técnica sobre una tabla impulsada con remo, y tiene competencias masculinas y femeninas bajo reglamentación internacional.

El nuevo podio se suma al protagonismo entrerriano en el deporte suramericano: Paraná será sede de una cita clave del sóftbol suramericano rumbo al sueño olímpico.

Fuente: AHORA