Con una gesta de compromiso cívico sin precedentes, el candidato a concejal de Mar del Plata, Marcelo González, se propuso una meta épica para reconstruir el lazo entre la política y la gente: recorrer a pie cada una de las cuadras de la ciudad, un total de 404 kilómetros en diez días. Para conectar de manera directa con los ciudadanos, duerme cada noche en la casa de un vecino diferente que le abre sus puertas.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un informe del portal Infobae, González encabeza la lista del partido vecinal Construyendo Porvenir para las elecciones del 7 de septiembre. Su filosofía se basa en la acción directa: "Hay que volver a poner el cuerpo en la política, caminar donde está la gente y reconstruir desde abajo".

Puede interesarte

El empresario, que ya superó la mitad de su recorrido, recibe a diario la hospitalidad de los marplatenses, quienes le ofrecen alojamiento a través de un canal de WhatsApp. A cambio, él realiza una escucha activa de sus problemas. "Lo que más me dicen es que no hay seguridad, que los chicos no tienen clases, que el transporte no alcanza, que no hay médicos en los barrios. Y que falta trabajo. Todo eso lo estoy anotando", aseguró.

González es reconocido en la ciudad por ser el impulsor de la restauración del emblemático Teatro Tronador, un proyecto que presenta como una metáfora de su plan para la ciudad. "Así como renovamos el Tronador, vamos a darle vida a Mar del Plata desde adentro", repite, basando su discurso en hechos concretos.

El candidato, que busca completar su travesía antes del viernes, conecta con los vecinos a través de su propia historia de superación. "Yo también vendí arriba de los colectivos, sé lo que es esforzarse y salir adelante. El Estado somos todos", afirma, dejando en cada paso un mensaje de esfuerzo, cercanía y esperanza.