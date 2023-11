La situación judicial de la maestra denunciada por acoso virtual y grooming en La Plata es cada vez más complicada. En las últimas horas, una carta que habría sido escrita a mano por Daniela Mujica, la docente de 33 años, revelaría otra faceta del vínculo que mantenía con sus alumnos.

El comportamiento expresado en la hoja cuadriculada exhibe una amenaza a J., uno de los denunciantes: “Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así, sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número 1 para mí”.

Antes de culminar la carta con un “te amo” y un “siempre mío”, la nueva prueba concluye: “Y si me llegás a cambiar una vez más, te voy a matar”.

La carta es parte del expediente que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tessón, y el Juzgado de Garantías N°2, comandado por el doctor Eduardo Silva Pelosi, en donde la Justicia investiga el accionar de la maestra que daba clases de Ciencias Sociales en dos cursos de la Escuela N°58.

La carta presentada en la investigación será sometida a una pericia caligráfica.

La carta, aportada por los padres del menor, no sería la única que la docente le habría escrito a sus alumnos. María, madre de otra denunciante, le contó a TN que su hija guardaba una en su mochila y que ya fue incorporada en la investigación.

Para constatar si la carta fue escrita de puño y letra por Mujica, tanto su defensa como el abogado de las familias denunciantes pedirán una pericia caligráfica, la cual permitirá determinar si la docente efectivamente le dedicaba este tipo de textos a sus alumnos.

El lunes, Mujica rompiera el silencio en una entrevista con Telenoche (eltrece): “Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

Daniela Mujica es docente y tiene 33 años (Foto: TN).

Acompañada por su abogado Álvaro Núñez, remarcó que con respecto a los chats “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba.

Brenda, mamá del primer denunciante, dijo a TN: “Ella se pisa con sus propias mentiras. Dijo que la amenazamos, eso jamás pasó. Incluso querían que vayamos a su domicilio, pero nosotros no vamos a hacerlo porque sabemos que tiene un hijo con autismo y si hacemos lío lo podemos perjudicar. Nosotros sí pensamos en los chicos”.

Uno de los chats que la docente habría mantenido con un alumno.

Brenda detalló que el contacto que tenían con ella era a través de las reuniones que la propia docente convocaba: “Nos decía que tenía un grado maravilloso y que se portaban excelente. Por eso nos decepcionó tanto todo esto, porque la queríamos”.

“Mirá si vamos a inventar todo esto por un examen desaprobado. No tiene lógica. Jamás haría pasar a mi hijo por una situación tan lamentable”, agregó.

La sospecha detrás de un accionar de la docente que angustia a los padres denunciantes

Brenda, a la distancia, siente tristeza por no haberse dado cuenta de que Mujica “no era una maestra copada como creíamos. La comparábamos con otras docentes y nos gustaba que no era seria como las demás”.

Por estas horas, la sospecha que atraviesa e interpela a los padres tiene que ver con la decisión que tomaba Mujica ante cada paro docente: “Ella no se adhería a ninguna medida de fuerza. Nos dimos cuenta ahora”.

Mujica rompió el silencio y negó todas las acusaciones en su contra: los padres de los alumnos no le creen (Foto: Telenoche).

“Era toda buena onda, nos daba a entender que no lo hacía para que los chicos no perdieran horas de clases. Imaginate que estamos en una escuela pública, donde los paros son moneda corriente. Entonces estábamos contentos de que ella nos dijera eso. Notábamos buenas intenciones en cuanto a la enseñanza”, precisó Brenda.

Luego agregó: “Decía que estaba de acuerdo con las medidas de fuerza, pero que no quería perder días de clases porque los nenes ya estaban por pasar a secundaria y ella tenía que prepararlos para eso. Sin embargo, es mentira, porque hoy mi hijo lee un texto y después no te sabe contestar una pregunta. Así que mucho de lo que tenía que enseñar no lo hizo”.

“Ahora que veo todo lo que pasó, también recuerdo que ella tenía el salón arriba, donde normalmente no pasa nadie. Con menos maestras calculo que podía hacer lo que quería”, completó Brenda.