Una lesión, una nueva traición, rumores de embarazo y más. Cuando parecía que ya no le faltaba ningún condimento a la intermitente relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el delantero regresó en avión privado a la Argentina y busca vengarse de la madre de sus dos hijas: Francesca (9) e Isabella (8).

Mientras que la conductora blanqueó su relación con L-Gante y disfrutó de una escapadita romántica a Río de Janeiro -de la que participó también Jamaica (3), la hija del trapero-, Icardi se instaló en uno de los lujosos pisos que el todavía matrimonio adquirió en el exclusivo Chateau Libertador y lo primero que hizo, en calidad de copropietario, fue prohibirle la entrada al músico.

Según trascendió, Wanda y el delantero se habrían encontrado en la lujosa torre el (x) por la noche. "Hubo gritos, fue una discusión tremenda", advirtieron a los medios los vecinos de la pareja que, por estas horas, tramita una vez más su divorcio. Tras el enfrentamiento, la aspirante a cantante decidió instalarse en su lujosa mansión de Santa Bárbara -adquirida luego del juicio por alimentos que le ganó a Maxi López- y salió a bailar con su nuevo novio.

Desde que la conductora comenzó el operativo blanqueo con L-Gante, Icardi decidió cambiar su estrategia. A diferencia de las veces anteriores en las que le dedicaba constantes mensajes de amor a la madre de sus hijas en las redes, reconvirtió su cuenta de Instagram en un perfil profesional, ponderando el apoyo que recibió de toda la hinchada del Galatasaray.

Pese a la reciente lesión, que lo podría mantener lejos de las canchas al menos por seis meses, desde el club turco le transmitieron su apoyo incondicional a Icardi y la hinchada tomó partido por su capitán. Desde entonces, tanto Wanda como L-Gante comenzaron a recibir mensajes de odio de los fanáticos turcos; que incluyó hasta la suspensión de la cuenta de Instagram del músico argentino.

"Me da mucha tristeza que aficionados del deporte en Turquía influyan con actos de amenazas y falta de respeto en lo personal hacia mí, hacia mi familia y hacia mi trabajo. Por eso mismo, en el día de hoy comparto los colores de mi equipo favorito y además me haré un gran fanático del Fenerbahçe", disparó L-Gante, en alusión al club rival del Galatasaray.

La guerra que Wanda desató en la Argentina, Icardi la llevó a Turquía. Y es que, además de las amenazas de los hinchas, los medios del país europeo también tomaron partido por el futbolista y le dedicaron terribles portadas con elevado contenido machista a la empresaria. Pero eso no fue todo: el delantero se encargó de filtrar el supuesto motivo por el cual se habría desatado la crisis final con la madre de sus hijas.

"Quise llevar a Mauro a Argentina durante el período de transferencia, pero no vino. Eligió al Galatasaray antes que a mí", es el textual que en turquía le atribuyen a Wanda, aunque no revelan en dónde la conductora habría realizado tal declaración: se limitan a decir que lo hizo en diálogo con la prensa argentina.

Cabe recordar que Icardi renovó en julio del año pasado su contrato con el club turco y que, por ese entonces, la idea de Wanda no era que regresara al país, sino que aceptara una oferta millonaria de Arabia Saudita. La empresaria incluso viajó junto a sus hijos para conocer el lugar y aceitar las negociaciones, pero finalmente el pase nunca sucedió e Icardi siguió jugando en el club turco.

Desde el entorno de la empresaria sostienen que las versiones de su supuesto embarazo fueron filtradas a los medios por el propio Icardi, para seguir dinamitando la imagen de Nara en Turquía; país en donde impera la cultura machista. Y si bien es cierto que por las cinco cesáreas a las que se sometió la empresaria un nuevo embarazo sería de riesgo, fue la propia Wanda la que se subió al ring y aclaró que si quisiera podría volver a ser mamá.

Ese no es el único rumor que le atribuen al futbolista. Por estas horas, se encargó de dejar correr las versiones de que pelearía por la tenencia de Francesca e Isabella con la intención de que las menores se instalen junto a él en Roma o en Turquía. "Lo único que puedo decir del divorcio, es que no va a haber problemas de parte de Wanda. No lo hizo ni siquiera con su ex marido. Si hay algo, vendría del lado de Mauro", se atajó días atrás Ana Rosenfeld, la abogada de Nara.

¿Cómo sigue la novela? El plan de Wanda era que Icardi continuara en Turquía, lo más lejos posible de la Argentina. Y es que aún recuerda los días posteriores a que se conociera el affaire entre el futbolista y Eugenia "La China" Suárez; días en los que ella le pidió distancia y partió de París rumbo a Milán para poder estar tranquila. Sin embargo, Icardi no respetó su deseo y se tomó el primer avión (aún no tenía a su disposición el jet turco) a Italia para seguir a la empresaria.

La lesión de Icardi cambió todo el tablero. Por estas horas, el delantero analiza la posibilidad de llevar adelante su rehabilitación en el país para poder estar más cerca de sus hijas y, claro, de la propia Wanda. Atenta a la situación, Nara se encargó de publicar la conversación que mantuvieron por WhatsApp en donde ella misma le sugiere que los mejores médicos se encuentran en Roma. Más lejos, imposible.