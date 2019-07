La escapada amorosa a Acapulco que hicieron... ¡Luis Miguel y La Chilindrina!

María Antonieta de las Nieves, en su papel de "La Chilindrina", se presentó en el programa El valor de la verdad, en donde acudió como invitada y tuvo que responder algunas preguntas validadas con polígrafo.

La segunda pregunta que le hizo el presentador Beto Ortiz decía: "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?".

"La Chilindrina" hizo una pausa, tomó aire y parecía un poco incómoda antes de responder. Se preguntó cómo la prensa podía enterarse de esas cosas.

Finalmente dijo "La verdad es que sí" y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'".

Era la época en que Luis Miguel comenzaba su carrera con canciones como 1+1=2 enamorados. "Ya hace tiempo de nuestros amores", dijo el personaje de "El Chavo del 8".

Además, Ortiz recordó que de ese encuentro con "El Sol" los paparazzi lograron tomar una foto, que se presentó en el programa y "La Chilindrina" dijo que era una prueba "para que él no diga que no fui su primer amor".

El personaje comentó que disfrutaron de un atardecer "tan bonito y tan romántico". Ortiz le preguntó qué hubiera hecho "Don Ramón" si se enteraba de que su hija estaba con Luis Miguel. "Le sacaba toda la lana (dinero) y pagaba los 10 meses de renta que debía en la vecindad", comentó a manera de broma.