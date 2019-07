La Escuela Municipal de Hockey completó la primera ronda del Torneo 2019

Sumando la 1er fecha que se disputó en junio en la localidad entrerriana de San Salvador, las jugadoras en la categoría Sub 14 y Sub 18 han enfrentado a Peñarol de Rosario del Tala, Unión de San Salvador, Martín Fierro de Maciá y Club Gualeguay de Villaguay.

Por otro lado, la nueva categoría sub12, que comenzó las actividades este año, participó en junio del 1er encuentro de Mini Hockey de la Liga Social Región Centro de Entre Ríos, que se disputó en el Club Gualeguay de Villaguay, en el cual obtuvieron el 2º puesto.

Aquellas jugadoras que todavía no están inscriptas y que les interese participar de este deporte, se pueden anotar los días de entrenamiento, o acercase a la oficina del Área de Juventud y Deportes del Municipio que está ubicada en el Complejo Cultural La Estación, en Rocamora frente al Correo Argentino.

Los días de entrenamiento son: Sub 12 lunes y miércoles 17.30, Sub 18 lunes y miércoles 18.30, y Sub 14 martes y jueves 10.15.