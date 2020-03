La Escuela Rizzuto reclama por el deplorable estado de su edificio

piso de la cocina.jpg

Susana Romero y piso de la cocina.jpg

AGMER realizó un abrazo simbólico el martes para hacer visible el reclamo. "Uno no puede decaer, tiene que luchar todos los días. Tenemos una sola rampa de accesibilidad que la construimos nosotros mismos, no tenemos aulas accesibles y contamos con un solo baño, el resto no se pueden usar", aseguró Romero.

baños clausurados.jpg

La Directora destacó que otro inconveniente es el acceso al agua: "hoy tenemos por una obra de emergencia hecha el año pasado, pero muy pronto ya no sirve más", contó que las cañerías son de plomo y que todas las instalaciones son muy viejas: "ya no sirven" sentenció.

instalacion electrica de la rizutto.jpg

obsoleto.jpg

Por último, Susana invitó a los legisladores a que visiten la escuela y vean en las condiciones en que trabajan los docentes. "Estoy cansada de que nos critiquen cuando le ponemos el hombro a todo".