Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni, formalizó su solicitud de adhesión al mecanismo de regularización tributaria denominado "inocencia fiscal", amparado bajo la Ley 27.799.

Según la información publicada por La Nación, la presentación fue realizada el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esta normativa opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

Este movimiento de regularización patrimonial por parte de Angeletti cobra relevancia debido a que se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas del jefe de ministros.

Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas", habiendo revocado su condición de monotributista durante un extenso período. No obstante, hasta octubre del año 2025 no había formalizado sus respectivas altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias.