La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, “se recupera en estado de observación y debe continuar internada en Porto Alegre”.

En tanto, “la hija más delicada ya se encuentra en su domicilio al cuidado de familiares, al igual que el resto de los hijos”. Así lo informaron desde la comuna en comunicado oficial.

Se trata del intendente entrerriano y su familia, quienes protagonizaron un siniestro vial en la zona de Torres, en el Estado Rio Grande do Sul, este miércoles.

Por otro lado, se informó a la ciudadanía que, por razones de fuerza mayor, “la Presidencia Municipal quedará cargo de la Viceintendencia Municipal, María Dalleves, a partir de las 14 horas de este viernes.

Fuente: Ahora