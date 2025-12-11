El intendente de Colón, José Luis Walser, junto a su esposa y sus cuatro hijos sufrieron un grave siniestro vial en la mañana de este miércoles mientras viajaban por una ruta del estado de Río Grande Do Sul, al sur de Brasil. El accidente ocurrió en medio de una lluvia torrencial mientras la familia se dirigía hacia Florianópolis en un viaje oficial. El hecho dejó heridos de consideración.

Fuentes de la Municipalidad de Colón, informaron este jueves a AHORA, que la familia fue atendida en un centro de salud de la ciudad de Torres donde sufieron el accidente y Gimena Bordet, funcionaria y esposa del intendente se encuentra “estable” en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Porto Alegre.

Una de las hijas fue inmovilizada porque tiene fractura de pelvis y cadera y será trasladada en las próximas horas a Entre Ríos para seguir con la recuperación. Uno de los hijos sufrió una fractura, pero se encuentra bien.

Los otros dos hijos y el intendente están en buen estado de salud, más allá del shock y la preocupación lógica por el grave siniestro.

Familiares del Intendente ya se encuentran en Brasil brindando apoyo y “están contenidos” indicaron desde la Municipalidad.