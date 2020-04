La esposa de un Intendente entrerriano violó la cuarentena para cortarse el pelo

La infracción quedó en evidencia a través de la publicación de su propio peluquero, que posteó dos fotos en su cuenta de Instagram "Te lo Juro por Dior Ok".

"Cambio de look! balayage y corte para @patri_diazse", dice la publicación realizada el domingo en la que se ve la cabellera de la edil santaelenense y esposa del intendente Domingo Daniel Rossi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Cambio de look! balayage y corte Una publicación compartida de Te lo juro por Dior (@telojuropordiorok) el 19 Abr, 2020 a las 4:13 PDT

El estilista confirmó que atendió a la Primera Dama el sábado: "La foto es en la casa de Patricia. Les hice el color a ella y a su hija. Lo que pasó es que estoy haciendo la atención a domicilio. Agarro mis cosas y voy a las casas de los clientes, porque necesito la plata para comer", dijo afligido el peluquero a LaSexta.com.ar.

"Yo necesito la plata porque tengo 24 perros y cuatro gatos", señaló y refirió que el aislamiento "no se respeta en Santa Elena". Además, aseguró que durante el confinamiento también atendió "a gente de la oposición".

El procedimiento se realizó a raíz de la publicación de La Sexta en donde informó que el fin de semana la edila recibió a un peluquero en su domicilio para un cambio de look. Si bien la dirigente no salió de su hogar, según la normativa de todos modos violó el decreto de aislamiento al recibir a otra persona que no habita en el lugar.

Embed

El Jefe de Policía local, Diego Godoy, confirmó que "a raíz de la publicación del medio se notificó del incumplimiento en el transcurso de la mañana". Y también señaló que se notificó al profesional que atendió a la concejal en su hogar.

El Subjefe de la Departamental de Policía de La Paz, José Luis Riquelme, también confirmó el dato: "Oficialmente se labró el acta de protocolo correspondiente de violación de cuarentena, tanto a la concejal, señora del intendente, y al peluquero", dijo.