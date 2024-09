En el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez, declaró ante el fiscal federal Ramiro González que, el 29 de junio de 2021, encontró a la entonces primera dama con un hematoma en el ojo.

Según informó Noticias Argentinas, Yañez le dijo a Aguirre que el responsable del hematoma era Fernández, aunque aclaró que había sido "sin querer". Igualmente, expresó que no creyó en esta versión.

Ante esto, aseguró que no le aplicó tratamientos invasivos a que pudieran haber causado hematomas y que nunca realizó procedimientos como el "plasma rico en plaquetas" ni otros tratamientos invasivos. Además, comentó que también atendió a Alberto Fernández, a quien le aplicó tratamientos para la piel y el cabello.

Luego, afirmó que observó a Yañez con un "hematoma en el brazo derecho" y que le dijo que el ex presidente "la llamaba a los gritos" en ocasiones y que era "violento". También relató que la ex primera dama le declaró que Fernández "no la dejaba hablar" y que era "feo vivir con alguien que no te habla, no te saluda".

En ese sentido, continuó manifestando que Yañez estaba "muy angustiada" por haber encontrado videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández había dado a su hijo y recordó que, tras la difusión de la foto de la fiesta de cumpleaños en Olivos, Yañez se mostró "muy triste" y que se sentía "presa".

Esta declaración se suma a las declaraciones previas del ex médico presidencial, Federico Saavedra, la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Fernández, María Cantero, y el ex intendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez.



Fuente: Filo.news