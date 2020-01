La estrategia del juez federal Hernán Viri para combatir el narcotráfico

“La reunión en el Palacio Municipal fue muy amena, nos transmitimos las ideas y las expectativas, coincidimos en un montón de cuestiones y acordamos tener r reuniones con mayor fluidez para poder solucionar las cuestiones de inseguridad y narcotráfico y podamos trabajar juntos. Fue un primer encuentro y fue muy positivo”, sostuvo Viri en una charla con ElDía desde Cero (FM 104.1), quien inmediatamente explicó las conclusiones de la reunión con Piaggio: “La idea es trabajar en conjunto, optimizar los recursos y de la manera más rápida y eficiente tratar de dar solución a las problemática del narcotráfico”.

“Es una lucha dura la que se da contra el narcotráfico, porque no es un problema que afecta la salud pública y destruye familias, por eso hay que encararlo de la manera más seria y articulada. Y sí ahora existe un juzgado federal es para darle respuestas a la sociedad. Si no estamos a disposición de la gente y a lo que la sociedad necesita, estamos fuera de lugar”, argumentó.

Las dudas sobre los alcances de la Justicia local y la Justicia Federal es algo que invade a muchos. Por esto mismo, el juez Viri diferenció su trabajo del que realizan los demás magistrados, sobre todo con las disposiciones tomadas con a partir de la Ley de Narcomenudeo.

“Los vecinos me hablaron sobre sus preocupaciones y sobre el hecho de que cuando desbaratan un kiosco, al poco tiempo todos los detenidos quedan en libertad y todo sigue como siempre. Y yo les expliqué que no tengo competencia en eso, que eso es competencia de la Justicia local. A mí me corresponden las investigaciones a un nivel más elevado”, explicó.

E inmediatamente después, brindó su visión para dar la batalla más efectiva contra el negocio de las drogas: “En la lucha contra el narcotráfico no sólo hay que apuntar a detener a las personas sino también a darles un golpe económico. Porque para una organización criminal, que detengan a una persona o desbaraten un kiosco, no le hace mella”.

“Pero si fruto de una investigación más elevada se decomisan bienes muebles y dinero, de ese golpe la organización criminal no se puede recuperar, por eso creo que la lucha hay que darla a ese nivel, donde realmente se pueda erradicar o quitarle las maneras a este tipo de organizaciones criminales. Y la idea de mis reuniones con las fuerzas de seguridad y el Intendente es apuntar a esto, a que las investigaciones sean mejores y más elevadas y que los golpes sean más efectivos en el tiempo. El narcotráfico afecta a toda la sociedad, nos atraviesa a todos y es en esto en lo que estoy comprometido y que en el menor lapso posible poder dar resultados concretos y alentadores”, adelantó.

Finalmente, Viri comparó la realidad de Gualeguaychú con la de otras ciudades similares: “Percibo y entiendo la preocupación del gualeguaychuense porque la inseguridad creció, pero si comparamos la realidad de acá con la de otras ciudades importantes nos damos cuenta que la situación acá no es tan grave en materia de narcotráfico e inseguridad. No obstante, no nos podemos quedar sin hacer nada porque estamos a tiempo de dar soluciones y de contener al narcotráfico y a la inseguridad. Y para eso hay que ser activo y articular políticas criminales”.

Además de con el intendente Martín Piaggio, el Juez Federal se reunirá con el Fiscal General y los Jefes de Gendarmería, Prefectura, y la Policía de Entre Ríos, además del con el titular de Aduana y el de Migraciones: “Son los actores con los que espero tener una comunicación fluida, y para esto tiene que haber una coordinación para aunar las fuerzas y dar lo mejor de cada uno y brindar un mayor bienestar a la ciudad”.