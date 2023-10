De cara al fin de semana largo, inquieta las implicancias que pueda tener esta nueva crecida en relación al turismo. En este sentido, la visión de los prestadores locales presenta diferentes aristas.

Por un lado, Marisa Yabrán, propietaria del Hotel Aguay, manifestó que “va a estar similar a la creciente anterior y al no haber turismo de playa, a pesar de que vayan a estar inundadas, no afectaría tanto”.

Por su parte, el empresario gastronómico Agustín Rosado, miembro de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, opinó: “Puede llegar afectar porque no es lo mismo que te toquen 27º con el río bajo, pero por ahí muchos de los que vienen no se enteran. Yo creo que lo que va a afectar mucho es el maremoto con el tema económico y político que tenemos. Por eso creo que no hay tan buenas expectativas este fin de semana porque es previo a una elección, está muy convulsionado todo y seguro mucha gente se va a guardar. Vamos a ver qué pasa. Afortunadamente, seguimos bendecidos por la venida de los uruguayos y es lo que nos está sosteniendo”.

Lo que respecta a las reservas efectuadas, desde el Observatorio de Turismo de la ciudad informaron que se encuentran por encima del 80% y que siguen de cerca la evolución del río para ver cómo impactará en este último fin de semana extra largo del año, sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad de lugares para visitar en la ciudad.

En este sentido, Cristian Magne, de Defensa Civil, informó que “estamos dentro de lo previsible, es la situación que planteamos con los comunicados y esperamos que el río siga subiendo un poco, como lo viene haciendo y llegue quizás a los 3,20 metros, o que incluso los supere un poco, pero va a ser muy similar a lo que tuvimos en septiembre”.

“Más allá del viento que tuvimos en la jornada del miércoles, debería estancarse en esa marca hasta que baje la ola de crecida del río Uruguay, que seguro vamos a tenerla en esto niveles durante jueves, viernes y algunos días más. Nosotros mantenemos contacto todos los días con los prestadores turísticos y con los vecinos y en función de eso vamos pasando los partes”.

Al respecto, Magne aseguró que “no tenemos otros factores climáticos que nos puedan afectar, estuvimos realizando recorridas por la cuenca del río Gualeguaychú y está bajo, eso es un atenuante, y no vamos a tener vientos que puedan perjudicarnos”.

En tanto, sobre el Camino de la Costa comentó que “estamos en constante comunicación con los prestadores y los vecinos y hacemos las recorridas que hacemos siempre por esa zona. No deberíamos tener con esta altura ningún problema durante el fin de semana. Durante el fin de semana, el río va a mantenerse oscilando hasta el domingo en los 3,20 metros”.

En tanto, el Camino de la Península tiene la particularidad de tener a Punta Sur “que con una costa baja de nuestro puerto comienza a entrar agua al complejo, es una situación normal donde el propietario está acostumbrado y en función de eso vamos monitoreando”, concluyó el responsable de Defensa Civil.

A sí mismo, los prestadores del Camino de la Península esperan que los niveles del río no superen el estado de alerta para no tener complicaciones en el camino de acceso a los principales complejos que cuentan todos con un 100% de reservas.

La evolución del río durante el miércoles

En la mañana del 11 de octubre, los datos oficiales de la altura del puerto local indicaban que el Gualeguaychú se encontraba en 2,32 metros. Con el correr de las horas y el comienzo de los fuertes vientos pronosticados, más la lluvia, el río fue creciendo poco a poco.

Al mediodía, la altura alcanzó los 2,64 y no dejó de escalar en las siguientes horas, correspondiendo los siguientes niveles: 2,70 (13 horas), 2,79 (14 horas), 2,83 (15 horas), 2,86 (16 horas), 2,90 (17 horas), 2,90 (18 horas), 2,91 (19 horas) y 2,93 (20 horas).

Como se puede observar durante la evolución el día martes, las horas en que más creció el agua en el puerto local corresponden a aquellas donde las ráfagas de vientos fueron más fuertes, apaciguándose la situación después de las cinco de la tarde.