María Cantero, la ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández, declaró hoy ante la Justicia, y lo hizo en favor de Fabiola Yañez. Mencionó que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama son “reales”, pero aclaró que nunca presenció actos de violencia.

Cantero declaró ante el fiscal, Ramiro González, y sostuvo que Fabiola es “la víctima” del caso. La ex secretaria de Fernández evitó las cámaras que estaban apostadas en Comodoro Py, y no realizó declaraciones a la prensa.

Antes de la ex secretaria, declaró la periodista Alicia Barrios, quien frecuentó a Yañez. La mujer testificó que el ex mandatario “ejerció maltrato psicológico” sobre su ex pareja.

Del mismo modo que Cantero, la periodista aclaró que no presenció ningún hecho de violencia física.

El fiscal González investiga nueve episodios de violencia que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento, y que habrían tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

