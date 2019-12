La exniñera de Pampita la denunció por maltrato psicológico y hostigamiento

Benítez comenzó a trabajar con la modelo en 2014 y su relación laboral concluyó recientemente. Una muestra de su cercano trato fue que Viviana asistió a la boda de Carolina con Roberto García Moritán.

El primero en tomar la palabra y detallar las dos denuncias a la modelo fue el letrado, quien expresó: "El vínculo laboral de Carolina con Viviana fue traumático. Viviana sufrió maltrato psicológico y hostigamiento. Además de situaciones de presión que, de alguna manera, pusieron en riesgo la salud psicofísica de Viviana. Estas situaciones sucedieron en el ámbito donde ella trabajaba, la casa de esta persona”.

Atento al relato, el periodista le preguntó a la empleada cuándo comenzó a trabajar en el hogar de Pampita, y ella puntualizó: "Arranqué a trabajar con ella a través de una vecina mía, que era encargada de la casa. Cuando empecé era solo niñera, cuidaba al nene más chico. Después, empecé a hacer de todo. No teníamos horarios. Trabajaba cama adentro. Trabajaba de lunes a lunes. Tenía recibo de sueldo".

Luego, el conductor repreguntó: "¿En qué momento se rompe el vínculo con Pampita?". Fue ante esta consulta que Viviana expuso una fuerte declaración: "Fueron muchas situaciones raras porque siempre se le perdía algo y te acusaba de robo. Después te pedía disculpas. Yo tenía cariño hacia los chicos. Estaba las 24 horas".

En ese punto de la charla, el periodista le pidió a la exniñera del hijo menor de Pampita que describa un momento álgido con la modelo y ella fue cruda en su relato: "Un momento puntual fue en el 2017. Un día viene, no sé de dónde y entra a la cocina, eramos dos chicas, porque se le perdió la llave del banco y de la caja fuerte del banco, y nos dice 'chicas, me robaron esto, hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. Y la chica le decía 'no somos magas, ¿cómo vamos a hacer aparecer eso?'. Yo en ese momento estaba embarazada, no pude hablar. Ella empezó a sacar las cosas que tenía en la cartera y nos decía '¿qué, van a ir a robar el banco ? ¿Que son tontas, ahí hay cámaras?'. Yo agarre mis cosas y me fui a mi casa. Yo perdí mi hijo, lo perdí al día siguiente. Perdí dos embarazos. Me hice mil chequeos y no tengo nada. El médico me dijo que pudo ser por el estrés. Estaba de tres meses y Carolina sabe cómo lo vivo. Con ella hablábamos como familia, pero después te hace estas cosas que no sabés cómo pensar".