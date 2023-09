En las últimas horas, Cinthia García, expareja de Alejandro Pollo Cerviño, habló sobre el calvario que vivió al lado del periodista, a quien denunció por “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo” del hijo que tienen en común cuando este tenía 5 años.

Juan Pablo Gallego, el abogado querellante en la causa donde se investiga al reconocido locutor por el presunto abuso sexual de su hijo de ocho años, pidió que sea detenido luego de que se negara a declarar el martes pasado en sede judicial y aseguró que el relato del niño en cámara Gesell fue “abrumador”.

“Son infinidad de pruebas que hay en su contra como la declaración de su hijo, que actualmente tiene 8 años, junto con las pericias desarrolladas en el niño que dan verosímil su relato”, dijo a Télam el abogado. Además, sostuvo que “la pericia psicológica del acusado resulta compatible con los delitos” y apuntó que “la declaración de la madre (Cynthia García) también avala lo sucedido”.

Gallego confirmó que el martes el locutor concurrió a la audiencia en la que se le leyeron los cargos y las pruebas, pero se negó a declarar. “Pedimos la detención por el concurso del delito, que tiene una pena en expectativa superior a los 20 años, en estos casos existen riesgos procesales, incluido el riesgo de fuga”, explicó el letrado.

Gallego aseguró que “hace dos meses se produjo la Cámara Gesell, donde concurrieron los abogados y peritos de la defensa, además del juez y la fiscal, y allí la declaración del niño fue abrumadora”. Ante ello, consideró “probable” el procesamiento del locutor y estimó que el pedido de detención “se va a definir en las próximas horas”.

A partir de encontrar “elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo”, la fiscal subrogante Rosana Valeria Meyer del Departamento Judicial de Quilmes había citado al locutor el martes para tomarle declaración indagatoria. La causa tramita ante el juez de Garantías 2 de Quilmes, Martín Miguel Nolfi.

La denuncia contra el Pollo Cerviño

La madre del niño y ex esposa del locutor que denunció el abuso pidió la detención de Cerviño en un video esta semana, difundido a través de redes sociales. “En el año 2020 mi hijo tenía cinco años y me contó hechos aberrantes de violencia y abuso que venía sufriendo por parte de su padre”, dijo la mujer que lleva adelante la denuncia. Asimismo, criticó que “la Justicia protegió al padre durante varios años” hasta que asumió el caso la fiscal Meyer a fines del 2022, en reemplazo de Alejandro Ruggeri, quien se encuentra con licencia sin goce de sueldo por dos años.

“Yo tomé la causa hace poco y cuando observé los elementos de prueba vi que eran muy convincentes, me llamó la atención que la justicia de Quilmes haya ido tan lento con esta causa, había que darle otro impulso”, concluyó Gallego.

Luego, García detalló en una entrevista junto a su abogado en LAM cómo el conductor agredía físicamente a su hijo y a ella. “Los ataques violentos comenzaron cuando empecé a notar comportamientos extraños con el nene”, señaló. “En cuarentena decidimos irnos de nuestro hogar cuando él tenía muchos ataques de abstinencia muy fuertes y ahorcó al nene bajo la ducha”, detalló.

“Yo no sabía qué pasaba, me daba cuenta que era algo raro, pero no sospechaba... No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas, y él quedaba en el colegio o con el padre. Después yo me enteré por lo que declaró el nene en la cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre”, comentó.

La ex del conductor radial manifestó que él la adormecía para poder quedarse a solas con el niño por las noches: “Las veces que él me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona”.

A partir del conocimiento público de los hechos, desde las redes sociales de Rock & Pop compartieron un escrito corto haciendo alusión a lo ocurrido, pero sin ahondar en detalles. “A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro ‘Pollo’ Cerviño, Rock & Pop confía en la Justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos”, expresaron desde la radio.

El comunicado de la Rock&Pop

Hasta el momento el locutor se había negado a declarar. En cambio, este lunes en diálogo con Teleshow decidió romper el silencio mediante un mensaje de WhatsApp. “Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí y mi familia. Pronto podremos hablar. Te mando un abrazo”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.