Desde la Procuración General de la provincia de Entre Ríos se confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Fátima Acevedo, que fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde este lunes se efectuará la autopsia. Asimismo se adelantó que se solicitará el cambio de carátula de la causa y que el único detenido por el hecho, Jorge Martínez, continúe con prisión preventiva hasta que se realice el juicio por Homicidio agravado por el vínculo, que estipula condena a prisión perpetua.

Desde el jueves, Martínez está detenido de manera preventiva. "Cambia la calificación legal, estamos ante un femicidio y vamos a pedir la prisión preventiva hasta que termine la investigación", indicó el fiscal de la causa Leandro Dato, en una conferencia de prensa brindada en Tribunales.

A partir de las reiteradas denuncias de Fátima contra su expareja Jorge Martínez, el fiscal señaló que estuvo "dos veces con ella. Por supuesto que esto me genera una gran tristeza. Es parte de nuestro trabajo contener muchas veces. Son cosas que muchas veces escapan al solo trabajo de la Justicia Penal y esto es una problemática mucho mayor que no se puede sintetizar en el trabajo de Tribunales. Hablamos de cultura, educación, la violencia que existe en la sociedad. Minimizarlo o achicarlo al solo trabajo del derecho penal o la justicia me parece injusto".

"El cuerpo fue hallado en un pozo a 18 metros de profundidad. Estaba con su documentación y vestida como indicaba la descripción", indicó el fiscal. Este lunes se realizará la autopsia para establecer las causas y la fecha del femicidio.

"El lugar había sido rastrillado por primera vez el viernes. Los perros señalaban recurrentemente el lugar. El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana de este domingo, entre las 10.45 u 11. El trabajo de bomberos fue arduo, estuvimos más de dos horas. Hubo que hacer un trabajo muy concienzudo para extraer el cuerpo y preservar su integridad", detalló el fiscal.

Indicó que en el lugar había basura, ramas y escombros que dificultaban la búsqueda. También añadió que la autopsia permitirá conocer si otras personas participaron del crimen y advirtió que la víctima disponía de botón antipánico en su teléfono celular desde el 17 de febrero pasado, pero que jamás lo activó.