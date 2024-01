Consultada por cómo encontró el Sector Accesible, una espectadora que asistió a la segunda noche de Carnaval junto a su mamá en silla de ruedas mostró gran conformidad al respecto:



“Noté que estaban muy bien preparados los accesos. Nos dejaron ingresar en auto hasta el lugar, armamos la silla de ruedas asistidas por gente de acá... Realmente muy atentos”.



“La vereda de acceso no tiene ningún tipo de interrupción. En el circuito no dejan instalar ninguna silla que no sea silla de ruedas”, explicó y aclaró que el personal se ocupa de que quien ingresa presente los papeles correspondientes.



También se refirió a los sanitarios: “Fui a controlar el estado de accesibilidad de los baños, por las dudas, y son perfectos: higiénicos y de muy buen acceso".



"Así que estoy súper conforme, dispuesta a vivir una hermosa noche”, expresó.