En diálogo con Ahora Cero, Rivas relató cómo vivió en primera persona esta experiencia que, pasado el mal momento, terminó con la alegría de ser bicampeones de América.



“(Incluso) con entrada no me dejaban entrar. Habían cerrado las puertas de todo el estadio, la verdad la pasamos mal, fueron dos horas bravas. No sabíamos qué pasaba, no daban ninguna explicación. Yo estaba con mi hijo que tiene 6 años y lo teníamos que levantar en hombros. Hacían 35 grados y entre toda la gente tampoco no te podías ir”, contó, y aclaró que en el acceso donde se encontraba “no fue el problema que hizo que cerraran todo”. También comentó que entre hinchas no hubo conflictos: “la gente muy bien, muy tranquila; entre argentinos y colombianos todo espectacular”, destacó.







El problema, en cambio, habría venido por parte de la organización, a la cual el hincha gualeguaychuense describió como “muy amateur”, ya que “no había ningún control de seguridad antes del ingreso, como suele ser en las canchas de ahí”.







“Como a las 20:30 abrieron las puertas. El partido empezaba a las 20 y creo que arrancó 21:30. Se hizo larguísimo al final porque estábamos desde las tres de la tarde ahí”, lamentó. Y continuó el relato: “Conseguí mi ubicación, pero había un montón de gente colada. De hecho, veías que entraban y sacaban a uno, y sacaban a otro… creo que terminaron como 100 presos. También, cuando abrieron y entramos nosotros con la entrada, unos salieron corriendo y a dos o tres no los pudieron agarrar, se metieron al estadio”.



Por último, Rivas observó que en el segundo tiempo “estaba callado todo el estadio porque se puso bravo, para cualquiera de los dos”.



