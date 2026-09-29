El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que el temor a un eventual regreso de ese espacio político puede generar incertidumbre entre los inversores de cara a las elecciones de 2027.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es”, afirmó durante el CFO Summit 2026.

Caputo realizó estas declaraciones al presentar un repaso comparativo de las principales variables económicas y sociales durante los últimos cuatro mandatos. Según los datos expuestos por el ministro, la gestión de Javier Milei presenta saldos favorables en distintos indicadores.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es”, afirmó durante el CFO Summit 2026.

Caputo realizó estas declaraciones al presentar un repaso comparativo de las principales variables económicas y sociales durante los últimos cuatro mandatos. Según los datos expuestos por el ministro, la gestión de Javier Milei presenta saldos favorables en distintos indicadores.

El ministro aclaró que, pese a que el Gobierno no espera un escenario de fuerte volatilidad para 2027, se prepara ante la posibilidad de que ocurra. “Nosotros no esperamos un 2027 como el periodismo dice o como algunos colegas dicen, pero nos preparamos como si pudiera ser”, explicó.

Según Caputo, esa estrategia responde a una cuestión de responsabilidad frente a un escenario que el Gobierno considera no deseado. “Lo que pensamos nosotros no es lo que importa, sino lo que piensa la gente. Entonces, nosotros nos preparamos como si fuéramos a estar equivocados”, señaló.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que, por factores de demanda, exista un adelantamiento o aumento de la dolarización previo a las elecciones por unos USD 7.000 millones, sin considerar los stocks disponibles. Frente a ese escenario, destacó el impacto que espera de las inversiones vinculadas al RIGI y de la mejora en la balanza comercial de bienes y servicios, lo que generaría una oferta de divisas de USD 9.317 millones.

“Solamente con eso queda en evidencia que estamos en una posición confortable”, sostuvo. Además, remarcó la existencia de distintos mecanismos de respaldo, entre ellos las compras de reservas, el swap con China, el swap con Estados Unidos y la “munición del dólar futuro”.

Caputo insistió en que el Gobierno no considera probable un año electoral marcado por una fuerte volatilidad cambiaria.