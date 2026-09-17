Este jueves por la tarde, minutos antes de las 16, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibió un alerta “por salida de humo en una vivienda ubicada en Alem y 25 de Mayo". De inmediato acudió el móvil 35.



Cuando llegó la dotación, los bomberos constataron que un termotanque a gas habría producido una explosión que provocó el incendio del equipo, una estantería y las paredes a su alrededor.

Sin embargo, el incendio había sido extinguido por el propietario de la vivienda. De todos modos, los voluntarios cortaron el suministro eléctrico, cerraron la llave de gas y verificaron el área para garantizar mayor seguridad.