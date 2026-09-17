INCENDIO EN UNA VIVIENDA
La explosión de un termotanque a gas movilizó a los bomberos en las primeras horas de la tarde
Este jueves por la tarde, minutos antes de las 16, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibió un alerta “por salida de humo en una vivienda ubicada en Alem y 25 de Mayo". De inmediato acudió el móvil 35.
Cuando llegó la dotación, los bomberos constataron que un termotanque a gas habría producido una explosión que provocó el incendio del equipo, una estantería y las paredes a su alrededor.
Sin embargo, el incendio había sido extinguido por el propietario de la vivienda. De todos modos, los voluntarios cortaron el suministro eléctrico, cerraron la llave de gas y verificaron el área para garantizar mayor seguridad.
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