“Los argentinos no consumimos el asado de un animal de 500 kilos con destino a exportación, menos que menos el de una vaca de conserva que si las personas observan esa categoría no comerían nunca más carne porque se trata de animales que son piel y hueso”, sostuvo a continuación.

“Es complicado obtener un buen resultado de una vaca que tiene como destino la exportación ya que rinde muy por debajo del 50%. Ni siquiera con el cierre de las exportaciones se pudo bajar la carne, todo lo contrario, ya que subió un 8 %”. Estas cuestiones son barajadas por el Gobierno de manera irrisoria, por el presidente Alberto Fernández que nos pide a los productores que bajemos el precio de la carne, como si fuésemos formadores de precio, cuando no lo somos”, se justificó Martiarena.

Dijo que medidas como las que anunció el gobierno con el cierre parcial de exportaciones “desalientan de cuajo al productor, porque desde que nace una ternera para que sea madre y le puedas sacar un ternero pasan tres años. Es un tiempo considerable y si tenemos un plan, una política, lo único que prima es la incertidumbre”.

Los formadores de precios

“Los que ponen el valor de la carne son otros actores del mercado y una de las soluciones a esta problemática es mejorar el poder adquisitivo de los argentinos y frenar una inflación galopante. Ya perdí la cuenta de las veces que ha aumentado el combustible y las repercusiones que las subas tienen en toda la cadena de la producción en las diferentes economías”, explicó Martiarena a ElDía.

“Estamos en contra de todas estas medidas, que han quedado demostradas años pasados, en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, que son erróneas y que llevaron a la desaparición de más de 10 millones de cabezas de ganado”, consideró.

Además, sostuvo que “el sector puede aumentar la producción porque somos capaces de hacerlo. Se ha incorporado tecnología, genética, manejo que hace a toda una cadena que viene mejorando desde 2015 a la fecha, con resultados que están a la vista, como una mayor demanda de mano de obra, mas diversidad con más pasturas, praderas, dejando de tener una dependencia de la soja. Los productores no podemos parar la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Eso es responsabilidad del Gobierno de turno”, apuntó Martiarena.

Plan ganadero

El titular de la FAA Gualeguaychú manifestó que “se puede confeccionar un plan ganadero en 30 días o menos, pero siempre y cuándo se sepa al detalle cómo se va a llevar a cabo”, t recordó que en el primer cierre de exportaciones también se armó un plan ganadero superador “que lo presentaron con bombos y platillos y que no pasó nada”.

Dijo que la cadena cárnica tiene dos puntas: “Por un lado el que produce y el que consume, extremos que son los que pagan los platos rotos. En el caso del productor con el cierre de las exportaciones se nos cayeron los precios y los negocios que teníamos armado; mientras que el consumidor paga más caro la carne por el traslado de impuestos y demás”, explicó.

“De una buena vez por todas tiene que haber un sinceramiento de todos los actores -frigoríficos, matarifes, sindicatos- de la cadena, para que todos pongan de manera ecuánime y uniforme, caso contrario no tiene sentido que nos pongamos a armar un plan ganadero en un mes”, reclamó.

“Con este panorama, lo único que se logra es que el inversor se vuelque la soja, más commodities que son los que le llevan la berenjena al gobierno. Todas estas medidas han sido dispuestas porque la soja tiene su valor y porque han recaudado millones de dólares en concepto de retenciones”, acusó el dirigente rural de Gualeguaychú.

Sobre la baja de cortes (11 en total) a un 45% menos de lo que estaba en mercado anunciado por el gobierno opinó que “lo veo complejo, dado que se trata de cortes que no se consumen en Argentina. El asado, por ejemplo, de un animal con destino a exportación de entre 450 a 500 kilos no es el que come el argentino, que seguramente preferirá una falda o un matambre de un animal de entre 350 y 370 kilos máximo, y no el de una vaca en el que no va a encontrar carne”.

Finalmente, concluyó que “el país necesita seguir exportando y de esa manera generar divisas, siendo el campo uno de los principales generadores, pero en vez de tomarnos como aliados, nos tratan como si fuéramos enemigos”.