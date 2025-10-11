La familia de Daiana Mendieta realizó un comunicado para expresarse luego de que se conocieran detalles del caso de femicidio que conmociona a Entre Ríos y el país. La joven de Gobernador Mansilla, departamento Tala, tenía 22 años, desapareció el viernes 3 de octubre y fue hallada el martes 7 dentro de un aljibe en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a Ruta 12.

“Queremos comunicar que desde nuestra familia no se ha autorizado a ninguna persona a hablar en su nombre o utilizar su caso, para realizar charlas que puedan tener alguna connotación política de cualquier partido o facción”, expresó Sol Ferreira, en redes sociales. Asimismo, agradeció “las muestras de acompañamiento y cariño del pueblo”.

Puede interesarte

“Daiana se merece respeto y Justicia y una vez que encuentre definitivamente su descanso emprenderemos nuestra férrea lucha para reinvindicar el nombre de nuestra Daiana, gritando ‘Ni Una Menos'”, agregó en la misiva, según reprodujo Canal 5 Univisión.

Femicidio de Daiana Mendieta: los últimos datos

Concluyó este jueves la autopsia sobre el cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años de Gobernador Mansilla, en el Departamento Tala. Según los informes preliminares de la autopsia que se realizó en la morgue judicial de Oro Verde, la víctima perdió la vida producto de un golpe con un elemento contundente en la cabeza.

El informe ya está en manos de la fiscal de Tala, Emilce Reynoso, que llevaba adelante la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). De esta forma queda descartada la utilización de un arma de fuego. Se supone que el orificio en la cabeza sería producto de un golpe con un elemento contundente con punta.

Puede interesarte

Según se informó a Ahora, los operativos en la zona del galpón que alquila el principal sospechoso en esta causa, hoy detenido bajo arresto preventivo por amenazas y resistencia a la autoridad, son en busca de objetos que puedan ser similares a los empleados para asesinar a la joven.

La Policía continúa trabajando en la búsqueda del celular de Daiana, que desde el viernes 3, día que desapareció, no ha sido localizado. Mientras la investigación avanza, el productor agropecuario, de 55 años, permanece alojado en la alcaidía de la Jefatura de Tala. Una vez que pasen los 30 días, será trasladado a la Unidad Penal N° 4 en Concepción del Uruguay o alguna otra que tenga disponibilidad.

Si bien el abogado defensor del imputado dijo en la audiencia ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rubén Chaia, que no hay pruebas en contra de su representado, la fiscalía opinó todo lo contrario.

Fuente: Ahora