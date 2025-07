La familia de Ian Moche, el activista autista de 12 años que quedó en el centro de la polémica durante el debate por la ley de emergencia en discapacidad, presentó este lunes una demanda para que el presidente Javier Milei borré el mensaje que publicó en la red social X, en el que republica a otro usuario que acusa al chico de ser kirchnerista y de haber sido entrevistado por un periodista a quien tilda de operar políticamente a cambio de favores económicos.

Después de la publicación del Presidente en su red social, el mensaje se viralizó y desde las cuentas de los haters y los trolls cercanos a La Libertad Avanza se difundieron mensajes de odio e incluso se publicó la dirección de la casa en la que vive Ian con su familia y de la escuela a la que asiste, con sus fotos, algo que fue denunciado por la familia del niño como una forma de hostigamiento. Pese a que la madre de Ian, Marlene Spesso, pidió en los medios que el Presidente diera de baja ese mensaje en el que hacía referencia a un menor de edad, esto no ocurrió. Por eso, la familia decidió avanzar con una denuncia judicial.

La presentación fue hecha ante el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº4 y cayó en la Secretaría, a cargo del juez Alberto Recondo. El caso se llama Lezcano, Ian Galo c/ PEN – Presidente Javier Milei s/medida autosatisfactiva”, e ingresó como el expediente Nº24397/2025.

Las medidas autosatisfactivas son una “solución urgente no cautelar, despachable in extremis que procuran aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial”, explica el Sistema Argentino de Información Jurídica. Una vez concedida la medida, la otra parte tiene tres días para apelar o deberá cumplirla.

El tuit

Hace tres semanas, Ian (su verdadero apellido es Lezcano) se convirtió en el centro de los dardos del Gobierno. El Presidente retuiteó un mensaje en que se lo mostraba en distintas imágenes con Sergio Massa, con Cristina Kirchner y con el periodista Paulino Rodrigues, quien lo invitó a su programa en LN+ para que contara su experiencia con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según al madre del chico, el funcionario le habría dicho que si había tenido un hijo con una discapacidad era un problema de la familia y no del Estado. El mensaje del Presidente acusaba a la familia de ser ultrakirchnerista y las “pruebas” que aportaba eran esas fotos.

Las oleadas contra el niño en la red social X no tardaron en llegar, sin reparar en que se trataba de un niño de 12 años, activista autista, que mantuvo encuentros con legisladores, candidatos, gobernadores, jefes de gobierno, diputados y senadores de todo el espectro político, tal como se refleja en la cuenta que Ian tiene en Instagram, donde él y su madre suben contenido orientado a divulgar la vida cotidiana y los derechos de las personas con autismo.

Ian y su madre aseguran que no tienen banderas políticas, y el año pasado, en el programa de Juana Viale el chico dijo que su sueño era conocer al presidente Javier Milei, para contarle todas sus ideas y proyectos.

Ian Moche con Juana Viale

Pero, después del tuit presidencial, la catarata de mensajes contra el chico siguió, al extremo de que en cuentas vinculadas a militantes libertarios publicaron la foto de la casa de Ian y también la foto de la escuela a la que asiste, en City Bell. “Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Es increíble que esto esté pasando. Hablamos con un abogado y vamos a pedir que el Presidente dé de baja ese mensaje, no puede expresarse así ni exponer la imagen de un niño de esa forma. ¡Es un menor!”, dijo la madre al día siguiente. Esta tarde, la medida judicial finalmente se concretó.

La denuncia

Se trata de un documento de 34 páginas, patrocinado por el abogado Andrés Gil Domínguez. Todo el reclamo está redactado desde la voz de Ian: “Tengo 12 años. A los 2 años fui diagnosticado con autismo. Desde el momento del diagnóstico, me enfrenté a numerosos desafíos diarios que, gracias al acompañamiento permanente de mi familia, pude ir superando progresivamente. Uno de los principales retos fue el desarrollo de habilidades sociales, ya que no me comunicaba verbalmente, sino a través de la lectura: leía pero no hablaba, condición conocida como hiperlexia. Recién a partir de los 6 años desarrollé un vocabulario fluido, lo que me permitió comenzar a poner en palabras mi percepción sobre el autismo”, dice la presentación de Ian.

“El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta y la información sea procesada de una forma diferente. En ese tiempo comencé, de forma recreativa, a grabar videos, puesto que desde pequeño deseaba ser youtuber. Por dicho motivo, adopté como seudónimo el alias Ian Moche. Desde 2022 realizo un activo trabajo de difusión y concientización sobre autismo. Además de este diagnóstico, también se me ha identificado con Condición de Altas Capacidades (CAC) y se evalúa un posible diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). Es decir, en un mismo cerebro convergen tres condiciones que, además de provocarme episodios de ansiedad, se manifiestan en intereses intensos o hiperfocos, como la lectura y el activismo”, cuenta en la medida presentada.

“Con el acompañamiento de mis terapeutas y mi familia, decidí canalizar esos intereses hacia el activismo, lo que no solo se convirtió en una pasión, sino que también fortaleció mi autoestima, socialización y sentido de pertenencia. Esta labor me permite trabajar activamente en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, la cual, según investigaciones científicas, se ve significativamente reducida por factores como la ansiedad y la depresión. (…) Hoy, con 12 años, y con el constante apoyo de mi familia, he logrado alcanzar un importante grado de autonomía e independencia”, cuenta Ian.

“No pertenezco a ninguna fundación ni asociación. Junto a mi familia, recorro el país brindando charlas, abordando el autismo y las neurodivergencias desde la perspectiva del acompañamiento familiar. Las charlas están dirigidas a empleados estatales, familias, docentes, personal no docente y empresas, y tienen como objetivo principal la concientización y visibilización. En el marco de estas actividades, tuve la oportunidad de reunirme con distintas personalidades del ámbito político, pertenecientes a diversas fuerzas partidarias, con el fin de impulsar y colaborar en la elaboración de proyectos legislativos orientados a mejorar los derechos y condiciones de vida de las personas con discapacidad”, dice.

En el texto, Ian relata su experiencia en el encuentro con Spagnuolo, en marzo de 2024, como parte de esos encuentros que solían mantener con políticos y funcionarios: “El funcionario le manifestó a mi madre y a mí que si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar, pero no del Estado. A partir de noviembre de 2024, en varias entrevistas manifesté junto a mi madre lo sucedido en la reunión. El 30 de mayo de 2025, el señor Spagnuolo concurrió al canal de cable LN+, por la mañana y en el programa del periodista Esteban Trebucq, manifestó que yo estaba mintiendo”, dice Ian. También cuenta que ese mismo día por la tarde concurrió con su mamá al programa del periodista Paulino Rodríguez, también en LN+, para “ejercer mi derecho a réplica y ratificar mi versión de los hechos”.

“El 1 de junio, el usuario HOMBRE GRIS realizó una publicación de fotos donde aparezco en el programa de Paulino Rodríguez, en una reunión con Cristina Fernández de Kirchner y en una reunión con Sergio Massa acompañada del siguiente texto: ‘Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa Cristina Kirchner’”.

“El usuario HOMBRE GRIS, luego de calumniar e injuriar a Paulino Rodríguez, me trato de mentiroso, me adjudicó ser parte de operación antidemocrática contra el señor Presidente Javier Milei, me endilgó una ideología política que no tengo y me acusó de ser un objeto o instrumento (no un sujeto de derecho) utilizado por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Este conjunto de calificaciones y adjudicaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos y lesionan mi dignidad como niño de 12 años con autismo que ejerce legítimamente su derecho a expresarse y a participar en la vida pública en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, señala la presentación judicial redactada desde la voz de Ian.

Luego se menciona el retuit que hizo el Presidente de aquel mensaje. Y el pedido: “Vengo a promover el correspondiente proceso autosatisfactivo (…) contra el presidente Javier Milei (…) a efectos de que elimine la publicación realizada a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X el 1 de junio de 2025 a las 12:26 y que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales por violar dicha conducta de forma manifiesta el principio del interés superior del niño (art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño y art. 3 de la ley 26.061), el derecho a no ser objeto de ataques ilegales a la honra y reputación, y el derecho a no recibir agresiones ilícitas contra el honor y la reputación, como así también, a su efectiva protección legal como persona con discapacidad en el marco del respeto de su dignidad como tal (art. 22 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad)”, dice el texto. (Fuente: La Nación)