Este viernes a las 17 hs., familiares y allegados a Iván Pérez se convocarán frente a los Tribunales de Gualeguaychú para pedir que se haga un nuevo juicio por jurado, ya que en el que se realizó no hubo coincidencia entre los integrantes y no se pudo llegar a un veredicto.



"Han pasado casi cuatro años de aquel mediodía del 9 de octubre de 2019, en el que el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado", expresaron a través de un comunicado.



También mencionan que "el primer juicio realizado en 2021 no hubo decisión unánime del jurado. Con dolor y mucha angustia hemos esperado la concreción del segundo juicio, y sin embargo en estos dos años no nos han confirmado nada. Pasan otros juicios mientras el nuestro se posterga".



"Nuestra paciencia se agotó, estamos hablando de un homicidio y, como sostienen desde organismos de derechos humanos locales se califica al hecho como un caso de gatillo fácil, de extrema violencia institucional", añadieron.



Finalmente, pidieron “por la memoria de Iván", y sostuvieron que “la impunidad pone en riesgo a toda la sociedad”.

"Que la Justicia entrerriana instrumente de forma inmediata lo que sea necesario para enjuiciar al asesino de Iván", concluyeron.