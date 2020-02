La familia de Froilán Pedroza quiere saber qué pasó en el procedimiento

El 2 de febrero de 2018, la Policía irrumpió en un domicilio de calle Rocamora, casi José Ingenieros, y el primero ingresar fue el sargento Froilán Pedroza, que lidera el Grupo Especial de Operativos. Apenas se derribó la puerta de la vivienda, en donde funcionaba un kiosco de drogas, Pedroza recibió un disparo en su cabeza.

condecoracion a pedroza

El funcionario de 44 años falleció a las 16:15 del día siguiente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario. Su homicida fue Washington Varela, un uruguayo de 64 años reconocido en el ambiente del turf de Gualeguaychú. Este hombre accionó el revólver calibre 32 y tras ello fue baleado por otro de los funcionarios que actuaron en el procedimiento. Permaneció alojado en sala 4 del Hospital con un estado de salud que parecía evolucionar, pero dos días después se complicó debido a una insuficiencia respiratoria y murió el 6 de febrero en la Terapia Intensiva.

Marcha Pedroza 2

Dos años después de esto, y luego de los distintos homenajes que recibió Pedroza por parte de la Policía, la familia decidió que era tiempo que empiecen a contestar varias preguntas que hasta el día de hoy nadie les respondió.

Es por esta razón que recurrieron al abogado penalista de Concepción del Uruguay, Ernesto Rubén Figún, para que los represente en la causa que aún tiene abierta la investigación el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú. “El lunes presentaremos la solicitud de constituirnos como querellantes ante el Juez de Garantías, y luego de eso podremos tener acceso a la causa”, informó a ElDía el abogado.

pedroza froilan 2

“La familia todavía no ha recibido una comunicación de parte de la Justicia, ni noticias de la causa. Ellos piden tener conocimiento fehaciente de cómo sucedieron los hechos, porque si bien el homicida después muere ellos quieren saber cómo ocurrió todo. Hay una cantidad de interrogantes que hasta el día de hoy no lo han podido dilucidar, que tiene que ver con el procedimiento policial, con la actuación de la Justicia, no se hizo inspección ocular. Hay un montón de interrogantes y cada año que pasa se reavivan”, manifestó Figún.

El letrado aseguró a ElDía que hasta el momento no ha tenido acceso a la causa y todo lo que sabe es por boca de familiares, allegados, amigos y compañeros de la Policía de Pedroza. “Sé cómo está caratulada la causa y me llama mucho la atención, porque si hubo un homicidio no puede ser que esté caratulada como resistencia a la autoridad”, indicó.

pedroza

Figún es consciente que la instancia investigativa se agotó con la muerte del victimario, “pero qué con los partícipes que habrían intervenido, partícipes primarios y secundarios, instigadores, que no están en la causa”. “Qué tipo de participación le cupo a cada uno, porque según la participación o no, habría un delito para investigar que no sería excarcelable. Cómo se produjo el procedimiento, estuvieron dadas las garantías, se hizo como se debe, son interrogantes que la familia quiere y tiene el derecho a saber”, cuestionó.

Por último aseguró que una vez que tenga acceso a la causa “estudiemos el expediente y si vemos que existen argumentos pediremos el cambio de caratula a otro u otros delitos que hubiere”.