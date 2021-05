La familia de una beba electrodependiente pide urgente ayuda

Ahora el caso de Melody vuelve a tomar estado público, porque el problema que se creía resuelto con la Cooperativa Eléctrica, no llegó a buen puerto.

"Pensamos que se había solucionado todo porque Melody figura en el padrón de electrodependientes. Nos dijeron que no podía tener tarifa 0 porque la Ley de Electrodependientes en Entre Ríos, no está reglamentada y ellos no tienen la obligación de aceptar algo que no está reglamentado. Ellos nos ofrecieron un descuento por cuestiones de salud, y que si había cortes programados ellos nos iban a avisar con tiempo para poder actuar. Así seguimos pagando luz como cualquier vecino, sólo con un descuento", relató Brenda, la mamá de Melody a ElDía.

La menor padece el síndrome de Dandy-Walker, una malformación que afecta al cerebelo y por consiguiente la actividad motora de la persona. Además, no tiene obra social, y la poca ayuda que tienen es por parte del Estado, que no llega a cubrir ni una pequeña parte lo que necesita.

Debido a su condición, Melody es electrodependiente, y por ley debería acceder a la gratuidad de la energía eléctrica. Sin embargo, al día de hoy deben abonar altos montos en las facturas de electricidad, superando algunas los 50.000 pesos.

Además, señalaron que hasta el momento no han recibido respuestas desde el Municipio a sus demandas de vivienda. "Todas las semanas nos dicen que se van a comunicar con nosotros, pero nadie ha venido. También nos dijeron que nos iban a ayudar con un subsidio, pero nada nos ha llegado", contó Brenda.

La respuesta de la Cooperativa Eléctrica

ElDía consultó al contador Alfredo Darré, quien forma parte de la Institución, quien aclaró que "no está reglamentada esta Ley para lograr tener el costo 0, y nosotros por el momento estamos a la espera de esta reglamentación, pero nosotros no le hemos exigido el pago...estamos a la espera".

Además indicó que "hemos hecho todo lo que pudimos y hasta lo que no nos correspondía. Estamos todos en comunicación y haciendo todo lo que podemos. Estamos a disposición", concluyó Darré.

La Ley de electrodependientes

El 10 de junio del año pasado, el gobierno promulgó la ley N° 10789, sancionada por el Senado provincial en mayo de 2020, que tiene por finalidad garantizar a las personas electrodependientes por cuestiones de salud la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, ininterrumpida y estable, cuando sean titulares del servicio o cuando lo sea uno de los miembros de su grupo familiar conviviente.

“El beneficio otorgado por la presente ley consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica, como así también la eximición del pago de los derechos de conexión”, menciona la Ley, que también sostiene que la aplicación de este beneficio será con retroactividad a la fecha de publicación de esta ley.

Algunas aclaraciones

¿Cómo se garantiza el servicio eléctrico a un electrodependiente?

El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente tiene garantizado el servicio eléctrico en forma permanente en su domicilio.

El medidor de dicho domicilio debe estar debidamente identificado.

¿El servicio de energía eléctrico es gratuito para los electrodependientes?

Sí. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica.

También esta eximido del pago de los derechos de conexión.

¿Una persona electro dependiente puede solicitar grupo electrógeno?

Sí. El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente puede pedir un grupo electrógeno a la empresa de energía.

La empresa distribuidora de energía debe entregar el grupo electrógeno en forma gratuita y debe cubrir los costos de funcionamiento.

¿Existe alguna línea de teléfono especial para la atención de los usuarios?

La empresa distribuidora debe habilitar una línea telefónica gratuita para la atención de los usuarios electrodependientes disponible las 24 horas, incluyendo días inhábiles.