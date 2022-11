Julieta Puente, periodista, influencer, inquieta, y con una energía positiva contagiosa, buscó la manera de solucionar su falta de actividad. Lo primero que hizo fue seguir las sesiones online disponibles de los gurús del mundo. "No me gustaron, ni me sirvieron... hasta me aburrieron. Necesitaba otra cosa. Como vengo trabajando con un grupo de profesionales, profesores (Leandro Diwan y Alexandra Sigler) y mi nutricionista, armé una sesión a medida respaldada por ellos”, contó Juli.

El resultado fue el Cardio de la Felicidad. Invitó a toda su comunidad a ejercitarse en simultáneo a través de las redes sociales, primero fueron 500 personas, luego lo hizo en el perfil de la marca Ricky Sarkany, allí llegó a los 10 mil, y desde allí, ha crecido sin escalas.

Inclusive hay famosas que la siguen, entre ellas Sofía Pachano, Ivana Nadal, Bárbara Vélez, Lourdes Sánchez. “Todo surgió de manera espontánea, porque si bien hay muchas que las entrevisté para el programa jamás entablamos una relación o seguimos en contacto. Hacen los 45 minutos, y algunas hasta me escribieron por privado pidiéndome una sesión personalizada” explicó la gualeguaychuense.

La repercusión no solo se traslada en números, Julieta recibe miles de mensajes a través de su cuenta personal de Instagram. “Me escriben de todo el país agradeciendo por el ratito compartido, pero también me abren y me comparten sus realidades, algunas más difíciles que otras. Saber que puedo colaborar me motiva a seguir”, reveló.

En lo que respecta a su presentación en nuestra ciudad, será este sábado 26 de noviembre en los Obeliscos de la costanera, a partir de las 18:30hs., post partido entre Argentina y México, que se podrá ver en vivo por la pantalla gigante ubicada en esa zona.