"La Faraona" le tuvo que pedir perdón públicamente a More Rial: ¿Qué pasó entre ellos?

"Lo denuncié con mi abogado porque él siempre me bardeó en sus shows, pone canciones mías y se burla, pero yo soy grande y mi bebé no, entonces tengo que defenderlo yo", dijo en su momento la joven mediática.

Sin embargo, con el tiempo More decidió optar por una actitud más pacífica y mantuvo una audiencia de mediación con "La Faraona", con quien logró dejar todo en el olvido y hasta se sacaron una foto juntos. Además, ella participará de un video con él.

"Voy a decir algo que no me van a escuchar decir nunca pero esta vez sí... perdón. A mí cuando me causa gracia algo de una persona es algo específico, por ejemplo Maru Botana que se levanta muy temprano, los canjes de Mariano Martínez. Y lo de More fue lo mismo nunca hubo algo personal con ella la verdad es que está todo bien pero sé que la ofendí y pido disculpas públicas", dijo Martín en sus historias.