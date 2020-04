La fe en tiempos de pandemia: misa por redes sociales y los mensajes del Padre Goyo

Sobre su experiencia personal y de cómo surgió la idea de transmitir la misa a través de las redes, el Padre Goyo, como todos lo conocen indicó: “celebro la misa por mi cuenta de Instagram y se ha sumado mucha gente que tenía el hábito de concurrir a las parroquias, no específicamente donde yo celebro las misas, sino que son personas a las que de alguna forma le llegó la información y se ha sumado. Es una gran alegría poder llegarle a la gente, llevar la palabra de Dios y poder dar consuelo a muchas personas que lo necesitan. No creo que sea un despertar, como algunos me han dicho un poco en broma, que la Iglesia se despertó en estos tiempos de pandemia. Entiendo que es una manera de poder llegarle a la gente aprovechando la tecnología y llevar consuelo a aquellos que lo necesitan”.

“También todas las mañanas temprano les mando a mis contactos una reflexión espiritual cortita, pero que sirve para encarar el día con otro optimismo”, expresó el sacerdote uruguayense, añadiendo con humor que “seguro que algunos de los más jóvenes la escucharán cuando se levantan, pero lo importante es que también a ellos les llegue la palabra de Dios”.

Haciendo referencia a lo que significa esta nueva modalidad, expresó que “como sacerdote es una sensación linda saber que la palabra de Dios llega a muchos hogares, algo que en la vida cotidiana quizá no tienen de esa oportunidad, ya sea por cuestiones de trabajo, por estar fuera de su hogar en el momento de la celebración o por alguna otra situación. Por otro lado, extraño el contacto físico con la gente, charlar mano a mano en la puerta de la parroquia y a nivel educativo, el contacto con los chicos, algo que me encanta hacer. Esto de las redes es algo novedoso y que permite la cercanía que la pandemia no nos permite”.

Mirando a futuro, Nadal cree que la tecnología podrá seguir ocupando el lugar, pero que los vínculos personales volverán a tener un valor preponderante. “Creo que cuando todo esto pase, la gente va a salir con muchas cosas positivas, con nuevos modos de expresar la fe, pero también con heridas y cicatrices que seguramente quedarán. El desafío de los sacerdotes será poder encontrar la forma de reconstruir los vínculos con la gente”, dijo.