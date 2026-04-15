El Superclásico entre River y Boca, que se disputará el domingo desde las 17 en el Estadio Monumental, obligó a modificar los horarios para los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”.

En la máxima divisional, la jornada se pondrá en marcha el sábado por la noche con dos encuentros: Central Larroque recibirá a Camioneros, desde las 20.30, en el estadio Raúl Impini, mientras que Sarmiento y Defensores del Oeste animarán el clásico en el Estadio Municipal, a partir de las 21.15.

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El domingo se disputarán los cuatro partidos restantes: en “La Vía”, Juventud Unida será local ante Juventud Urdinarrain (14.15); en el “Teodoro Treisse”, Deportivo Urdinarrain enfrentará a Pueblo Nuevo; en el “Mario Urriste”, Unión del Suburbio jugará ante La Vencedora (14.30); y en el Estadio Municipal, Independiente recibirá a Central Entrerriano (14.45).

Un adelanto en la B y el resto el domingo

En la Primera B, la segunda fecha comenzará el sábado con el cruce entre Black River y Juvenil del Norte, desde las 22, en el estadio “Vicente Procura”, de Cerro Porteño.

El resto de los encuentros se jugará el domingo: Deportivo Gurises será local ante Sportivo Larroque en el “Hugo Reverdito” (14.15); Sporting recibirá a Atlético Sur en el “Edgardo Páez” (14.30); Sud América enfrentará a Defensores del Sur en el “Nicolás Marín” (15); y, en el “Carlos Tripp” de Villa Paranacito, Isleños Independientes jugará frente a Cerro Porteño (15).