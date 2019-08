"Eso trae una tranquilidad a medias porque si bien no se tocan, seguimos con la misma presión tributaria fuerte por lo tanto esto es una tranquilidad del momento", graficó Elvio Guía de FAA Entre Ríos.

El encuentro de ayer con el presidente y el nuevamente ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, sirvió además para que las entidad rurales de la Mesa de Enlace le entregaran al Ejecutivo las 14 propuestas que plantea el agro para mejorar su situación. Una de ellas es justamente la de la reforma tributara.

"Eso es lo que tenemos que trabajar, en una reforma integral tratando de darle ventajas competitivas a los más chicos con mínimos imponibles, para que sea equitativa y sin distorsiones porque el campo tiene muchas aristas y hay que hacer esas diferencias. No debe pagar la misma retención el que vive en Chaco que el que está al lado del puerto", graficó Guía.

Sobre quiénes fueron favorecidos por la fuerte alza del dólar la semana pasada, el dirigente explicó que se beneficiaron los que tienen a su producción como "unidad de negocio". La mayoría vendió su producción "con un dólar a 43 pesos y hoy debe sembrar con un dólar a 60 y no tiene el físico disponible; por eso, no es lineal que ante una suba del dólar a todos les va bien. El que pudo guardar la soja e hizo la inversión sí hizo la diferencia, pero ocurrió con la mayoría sino con una mínima parte incluidas las economías regionales", puntualizó. "No se copia automáticamente el precio del dólar", acotó para finalizar.

Elvio Guía señaló además que la Mesa de Enlace ya se reunió con Roberto Lavagna para de la misma manera que a Macri presentarle las propuestas del sector y posiblemente la semana que viene harían lo propio con el equipo de Alberto Fernández. (APFDigital)