La Federación Médica de Entre Ríos informó que “ante la falta de respuestas de OSER a los reclamos por débitos injustificados sobre honorarios médicos”, se dispuso finalmente la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la obra social. La medida, que había sido adelantada el fin de semana, rige desde hoy.

“La decisión fue comunicada formalmente a OSER luego de reiterados reclamos por los descuentos aplicados sobre los honorarios médicos correspondientes a prestaciones en internación facturadas durante junio y julio de 2026”, indicaron desde la Femer. Y agregaron: “Se realizaron numerosas reuniones para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar una solución y persisten los incumplimientos, sin plazos definidos para regularizar la situación”.

De acuerdo a la entidad, esta situación “genera un perjuicio económico directo a los profesionales que brindaron efectivamente las prestaciones, agravado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social”. Y aclararon: “Ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, FEMER comunicó este lunes 2 de noviembre la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER, hasta tanto se avance en una solución al conflicto. La salud requiere responsabilidad, diálogo y compromisos que se cumplan”.