Luego de la suspensión de la jornada prevista originalmente para el 3 de septiembre debido a las malas condiciones climáticas, la Feria de las Carreras de Gualeguaychú realizará su 34.ª edición este miércoles 9 de septiembre, de 9 a 19 horas, en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal, ubicado en Chalup entre Bolívar y San Martín.

Con la expectativa de que esta vez el clima acompañe con una jornada más primaveral, las instituciones organizadoras renovaron la invitación a estudiantes, jóvenes, familias y a toda la comunidad para acercarse y conocer la amplia oferta educativa y de formación disponible en Gualeguaychú.

Como cada año, la Feria busca fortalecer el perfil universitario y educativo de la ciudad y brindar información sobre las distintas alternativas de formación superior que pueden cursarse en Gualeguaychú, tanto en instituciones públicas como privadas y bajo modalidades presenciales y a distancia.

Durante toda la jornada, quienes se acerquen podrán recorrer los diferentes stands institucionales, conocer las carreras disponibles, consultar sobre planes de estudio, modalidades de cursado, requisitos de ingreso y posibilidades de formación, y descubrir las opciones que ofrece la ciudad para continuar estudiando y proyectar su futuro.

Una propuesta que reúne a instituciones de toda la ciudad

De la Feria de las Carreras 2026 participarán:

- E.E.T. Nº 2 “Pbro. José María Colombo”.

- Escuela Normal Superior “Olegario V. Andrade”.

- Instituto de Enseñanza Superior “Aula Satelital Gualeguaychú”.

- Instituto Superior de Arte Gualeguaychú.

- Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente Gualeguaychú.

- Instituto de Formación Docente “María Inés Elizalde”.

- Instituto Superior Musicante.

- Instituto de Profesorado “Sedes Sapientiae”.

- Instituto Superior “Juventud Unida”.

- UADER – Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Gestión, sede Gualeguaychú.

- UADER – Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Gualeguaychú.

- UADER – Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, sede Gualeguaychú.

- UCASAL – Universidad Católica de Salta.

- UCU – Universidad de Concepción del Uruguay, Centro Regional Gualeguaychú.

- UNER – Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Bromatología.

- Universidad Siglo 21.

Además, en esta edición participan como instituciones invitadas la Coordinación Departamental de Jóvenes y Adultos, las Escuelas de Capacitación Laboral y los Centros de Formación Profesional, ampliando las posibilidades para quienes buscan alternativas de capacitación y formación para el trabajo.

La Feria de las Carreras constituye desde hace más de tres décadas un espacio de encuentro entre las instituciones educativas y la comunidad, promoviendo el acceso a la información y acompañando a las nuevas generaciones en la construcción de sus proyectos educativos y profesionales.