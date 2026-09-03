La 34.ª edición de la Feria de las Carreras de Gualeguaychú, prevista inicialmente para este jueves 3 de septiembre, fue reprogramada para el próximo miércoles 9 de septiembre, debido a las condiciones climáticas anunciadas para la jornada.

La decisión fue tomada de manera conjunta por las instituciones participantes de la Feria, teniendo especialmente en cuenta que gran parte del público que asiste está conformado por estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de Gualeguaychú y la región.

Ante la posibilidad de lluvias y condiciones climáticas desfavorables, las instituciones educativas de nivel secundario deben evaluar y autorizar las salidas de sus estudiantes y, frente al pronóstico previsto, muchas de ellas no podrán realizar los traslados programados.

Por este motivo, y con el objetivo de garantizar que todos los jóvenes tengan la posibilidad de participar, recorrer los stands, conversar con las instituciones y conocer la amplia oferta educativa y de capacitación disponible en Gualeguaychú, se resolvió trasladar la Feria al miércoles 9 de septiembre.

La actividad mantendrá su lugar y horario: se desarrollará de 9 a 19 horas en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal, ubicado en Chalup entre Bolívar y San Martín.

La Feria de las Carreras reúne cada año a instituciones de educación superior, universidades, institutos y espacios de formación y capacitación de la ciudad, con propuestas públicas y privadas, presenciales y a distancia.

Desde la organización invitan a estudiantes, familias y a toda la comunidad a reencontrarse el próximo miércoles 9 de septiembre, con todas las propuestas preparadas para esta nueva edición y con la esperanza de que el clima acompañe con una verdadera jornada primaveral.

